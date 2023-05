Historyczna chwila. Na głowie Karola III spoczęła korona [TEKST AKTUALIZOWANY]

Teraz koronowana została Kamila, królowa małżonka. Jej część ceremonii była znacznie prostsza - królowa nie składała przysięgi.

REKLAMA

***

To historyczny moment - korona spoczęła już na głowie króla Karola III. To pierwszy i ostatni raz, gdy Karol będzie ją nosić. Po koronacji wybrzmiały: okrzyk "God Save the King" i fanfary. Arcybiskup Welby uklęknął przed monarchą i złożył mu przysięgę wierności. Po nim podobną przysięgę złożył książę William. Następnie arcybiskup wezwał zgromadzonych, by także przysięgli lojalność królowi słowami: "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości, a także Waszym następcom i sukcesorom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg".

***

Chór ośpiewał hymn koronacyjny "Zadok the Priest", który zawiera słowa "God save the King" - "Boże, chroń króla". Karol III zasiadł na tronie. Są mu wręczane kolejne regalia, m.in. miecz królewski, jabłko i berło. Książę William nałożył ojcu Królewską Stułę.

***

Tak prezentują się dziś starszy syn króla Karola, książę William, jego małżonka księżna Kate oraz ich dzieci - księżniczka Charlotte i książę Louis:

***

Chór zaśpiewał "Alleluia (O Clap Your Hands)", utwór brytyjskiej kompozytorki Debbie Wiseman, stworzony specjalnie na nabożeństwo koronacyjne króla Karola. Arcybiskup Justin Welby wygłasza kazanie. "Jesteśmy tutaj, aby koronować króla, a koronujemy króla, aby nam służył" - zaczął duchowny.

***

Król Karol III złożył przysięgę koronacyjną. Po modlitwie premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak odczytał fragment listu św. Pawła do Kolosan. Za moment nastąpi namaszczenie, zapowiedziane monumentalnym hymnem Georga Friedricha Haendla, stworzonym na koronację Jerzego II w 1727 roku.

***

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, otworzył ceremonię. Ma ona potrwać niecałe dwie godziny i składać się z sześciu części:

zaprezentowania Karola III jako "niekwestionowanego króla";

złożenia przysięgi koronacyjnej - Karol III przysięgnie rządzić w każdym z państw uznających jego władzę zgodnie z ich prawami i zwyczajami, wymierzać prawo i sprawiedliwość z miłosierdziem, podtrzymywać protestantyzm w Wielkiej Brytanii oraz chronić Kościół Anglii, a także jego biskupów i duchowieństwo;

namaszczenia - to jedyny niewidoczny dla zgromadzonych fragment nabożeństwa, król będzie zasłonięty ozdobną płachtą;

właściwej koronacji - arcybiskup wręczy królowi insygnia: zbroję, stułę, złoty płaszcz koronacyjny, rękawicę, pierścień, jabłko królewskie i berło, następnie nałoży na jego głowę koronę św. Edwarda;

król zasiądzie na tronie przygotowanym na koronację Jerzego VI w 1937 roku;

złożenia hołdu Karolowi III - w przeszłości hołd monarsze oddawali wszyscy członkowie rodziny królewskiej oraz Izby Lordów, teraz uczyni to tylko następca tronu, książę William.

Po koronacji Karola III odbędzie się namaszczenie i koronacja Kamili. Na jej głowę zostanie nałożona korona królowej Marii Teck z 1911 roku.

***

Procesja dotarła do opactwa westminsterskiego. Króla Karola powitały fanfary, bijące dzwony, a następnie - psalm 122, "I Was Glad", do muzyki Huberta Parry'ego, napisany na koronację Edwarda VII w 1902 roku. Kończy się łacińskim okrzykiem "Wiwat, król Karol!".

***

Do opactwa westminsterskiego dotarła Jill Biden, małżonka prezydenta USA Joe Bidena. Przybyli już także prezydent Francji Emmanuel Macron wraz z pierwszą damą Brigitte Macron. Jest też Harry, młodszy syn Karola z jego związku z księżną Dianą. Nie ma z nim żony, Meghan Markle.

***



Uroczystości koronacyjne rozpoczęły się o godz. 11:20 procesją z Pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego - dokładnie na czas karoca wyruszyła z pałacu. W opactwie, w obecności ponad 2200 gości z całego świata, na głowę króla Karola III zostanie nałożona historyczna korona świętego Edwarda. Wraz z Karolem koronowana zostanie Kamila, Królowa Małżonka. To 40. ceremonia koronacji w opactwie westminsterskim.

Koronacja nie zmienia statusu monarchy - Karol III objął tron 8 września 2022 r. z chwilą śmierci Elżbiety II. Jak wyjaśniają przedstawiciele Pałacu Buckingham, sobotnia uroczystość jest "ceremonią religijną", ale także okazją "do zabawy i świętowania". Ostatnia ceremonia koronacyjna w Wielkiej Brytanii miała miejsce w 1952 r., gdy na tronie zasiadła Elżbieta II. Teraz, w 2023 r. oficjalnie zastąpi ją jej syn - Karol III.