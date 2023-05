Bójka na pokładzie rosyjskiego samolotu. Media: Pobili się pijani żołnierze, którzy wracali z wojny

Jak podają media, do bójki doszło na pokładzie rosyjskiego samolotu linii Ural Airlines lecącego z Czyta do Jekaterynburga. Zdaniem świadków zdarzenia mężczyźni, którzy rozpoczęli awanturę, mieli na mundurach symbole "V" i "Z". Mieli być także pod wpływem alkoholu. Początkowa kłótnia przerodziła się w bójkę, a pracownicy linii lotniczych oraz inni pasażerowie musieli interweniować, aby uspokoić awanturników. Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak jeden z mężczyzn uderza drugiego w twarz, słychać także krzyki, padają przekleństwa.

REKLAMA

Inni pasażerowie samolotu twierdzą, że z rozmów jakie toczyły się między wojskowymi wynikało, że wracają z frontu. Portal Fokus poinformował, że awantura miała trwać około godziny, a doszło do niej, ponieważ mężczyźni "nie podzielili się czymś między sobą". Linie lotnicze Ural Airlines odmówiły komentarza, poinformowały jedynie, że w tej sprawie zostanie przeprowadzone dochodzenie.

To nie pierwsza bójka Rosjan w samolocie

O podobnym zdarzeniu informowaliśmy 16 marca br. Na pokładzie samolotu linii Flydubai lecącego z Jekaterynburga w Rosji do Dubaju w ZEA doszło do awantury. Pijani mężczyźni wdali się w bójkę. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez jedną z osób znajdujących się w kabinie. Dziennikarze informują, że co najmniej dwóch uczestników zajścia nie wpuszczono na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich - zostali odesłani do Rosji.

Wojna w Ukrainie. Rosja zagłusza działanie HIMARS-ów. "Ciągła zabawa w kotka i myszkę"

Przedstawiciele linii lotniczych Flydubai potwierdzili dziennikarzom e1.ru informację o awanturze. "Jesteśmy świadomi naruszenia dyscypliny przez pasażerów na pokładzie samolotu FZ 938, który 13 marca leciał z międzynarodowego lotniska w Jekaterynburgu do międzynarodowego lotniska w Dubaju. Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest naszym najwyższym priorytetem, a incydent ten potraktowaliśmy bardzo poważnie" - przekazało Flydubai.

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: