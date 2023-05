To ona jako pierwsza osoba na świecie trzymała na rękach Karola III. Wcześniej uciekła z III Rzeszy

W związku z koronacją Karola III, która ma odbyć się za kilka godzin w Wielkiej Brytanii, w mediach nie brakuje ciekawostek na temat rodziny królewskiej i samego następcy tronu. Jedną z takich informacji jest fakt, że pierwszą osobą, która trzymała na rękach syna Elżbiety II, była Żydówka o nazwisku brzmiącym identycznie, jak imię przyszłego króla.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Ingelore Czarlinski przybyła do Anglii jako 15-latka wraz z młodszą siostrą Marion. Uciekły one z Niemiec w lipcu 1939 roku, w ramach akcji "Kindertransport", donosi "Times of Israel". Później 15-latka zmieniła imię i nazwisko na Susan Charles, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Zuzanna Karol.

Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, Wielka Brytania przyjęła prawie 10 tys. żydowskich dzieci z hitlerowskich Niemiec oraz okupowanych bądź zagrożonych okupacją terenów Austrii, Wolnego Miasta Gdańska, Czechosłowacji i Polski. Dzieci trafiały do rodzin zastępczych lub domów dziecka, ponieważ zorganizowana akcja nie obejmowała pomocy rodzicom ewakuowanych dzieci

Jako pielęgniarka dostała wezwanie do porodu księżniczki Elżbiety

Susan Charles zaczęła kształcić się jako pielęgniarka. Później pracowała jako położna z sir Williamem Gilliattem, który miał przeprowadzić cesarskie cięcie w czasie pierwszego porodu Elżbiety, przyszłej brytyjskiej królowej. W 2005 roku w magazynie Stowarzyszenia Żydowskich Uchodźców Marion opisała historię starszej siostry, która została wezwana do Pałacu Buckingham tuż przed porodem i trzymała na rękach małego księcia. "14 listopada 1948 roku zaprosiłam siostrę na herbatę do mojego mieszkania w Clapham. Telefon zadzwonił i ktoś, oficjalnym tonem, powiedział, żeby natychmiast zadzwoniła do Whitehall (siedziba brytyjskiego rządu). Wkrótce przyjechał po nią samochód. Kiedy dotarła do Pałacu Buckingham, przygotowała księżniczkę do porodu" - opisywała Marion.

Koronacja Karola III. Nie zaproszono siedmiu przywódców. Wśród nich Putina

Doktorowi Gilliattowi towarzyszyła bardziej doświadczona położona, a Karol "czekała w przedpokoju z księciem Filipem, który mówił jej, że przypomina mu piękne greckie dziewczyny, które znał, gdy był młody". Następnie miała zostać wezwana do pokoju, gdzie odbywał się poród - tam miała trzymać na rękach księcia Karola zanim przyjdzie królowa - babcia Karola. Zdaniem siostry Susan Charles została wybrana, ponieważ słynęła z dyskrecji.

Po latach książę Karol spotkał siostrę Susan Charles

Kobieta, która trzymała Karola tuż po narodzinach, nie powiedziała o tym niemal nikomu, nawet swojej rodzinie. Jej córki dowiedziały się o historii matki dopiero w 1973 roku, gdy ta niespodziewanie została zaproszona na ślub księżniczki Anny. Susan Charles zmarła w 1994 roku. Gdy w lipcu 2005 roku książę Karol zorganizował przyjęcie dla ocalałych dzieci z "Kindertransport", Marion na nie poszła i zdradziła przyszłemu następcy tronu, kim była jej siostra. - Powiedziałam mu, że mam szczęście, że przybyłam do Anglii 66 lat wcześniej, ale moja siostra miała jeszcze więcej szczęścia, ponieważ była pierwszą osobą na świecie, która go trzymała - wspominała. Dodała także, że monarcha miał opowiedzieć: "Jaki ten świat mały. Oto siostra pielęgniarki, która opiekowała się mną, kiedy się urodziłem. Widziała nawet, jak mnie kąpano. Cóż to musiał być za widok!".

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: