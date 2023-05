Szukanie sposobów na ominięcie ataków Rosjan jest jak "ciągła zabawa w kotka i myszkę" - stwierdził przedstawiciel Pentagonu i przyznał, że nie wiadomo jak długo taką grę można będzie jeszcze prowadzić. Ukraina z pomocą USA nieustannie modyfikuje działania HIMARS-ów, ponieważ - jak podkreśla CNN - prawdopodobnie jest to broń, której Federacja Rosyjska obawia się najbardziej. Systemy rakietowe o średnim zasięgu odegrały kluczową rolę w konflikcie i umożliwiły odzyskanie Ukraińcom znacznych terenów - dodaje amerykańska telewizja.

Mimo tego, że dostarczenie Ukraińcom systemów rakietowych HIMARS zostało okrzyknięte przełomem w wojnie, to obecnie są one mniej skuteczne przez zakłócanie ich działania. Emerytowany gen. brygady amerykańskiej armii Steven Anderson powiedział, że "inną rzeczą jest utrzymanie Rosjan na tych pozycjach, na których są, a zupełnie czym innym jest ich stamtąd wypchnąć". - Okopali się i są tam od roku - zaznaczył. Dlatego tak ważne jest, aby działania systemów rakietowych wspomagających Ukrainę, wróciły do swojej pierwotnej skuteczności.

Jak podaje CNN, Kijów do tej pory otrzymał 18 amerykańskich HIMARS-ów, a Stany Zjednoczone zadeklarowały przekazanie kolejnych 20. Z kolei według informacji Departamentu Stanu sojusznicy NATO przekazali dotychczas 10 systemów rakiet wielokrotnego startu. Zdaniem żołnierzy walczących na froncie skuteczność HIMARS-ów spadła, ale nadal są one potrzebne. Mimo zagłuszeń sygnału GPS rakiety mogą korzystać z inercyjnego systemu nawigacyjnego, jednak nie jest on tak precyzyjny jak w przypadku naprowadzania za pomocą GPS.

Rosja atakuje i wysiedla mieszkańców Ukrainy

Ukraińska armia przekazała, że w ciągu ostatniego dnia Rosjanie przeprowadzili osiem ataków rakietowych, 49 nalotów i 82 ataki z systemów salw rakietowych. Ucierpieli cywile, prywatne budynki mieszkalne. Została zniszczona lub uszkodzona infrastruktura cywilna. Siły Kremla nadal koncentrują główne wysiłki na ofensywie w Bachmucie, Awdijiwce i Marjince. Tam ukraińscy obrońcy odparli 50 ataków.

Ostatniej doby Siły Powietrzne Ukrainy przeprowadziły dziesięć nalotów na obszary koncentracji personelu i sprzętu wojskowego Rosjan. Zestrzelono również pięć dronów typu Shahed, dwa drony Zala, jeden Orlan-10, jeden Kub i jeden Lancet. Jednostki wojsk rakietowych i artylerii uderzyły w pięć kolejnych punktów koncentracji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, trzy magazyny amunicji, paliwa i smarów oraz jeden środek obrony przeciwlotniczej

W ukraińskim Starobielsku Rosjanie przymusowo wysiedlają z domów obywateli Ukrainy, którzy odmówili przyjęcia rosyjskiego dokumentu tożsamości. Okupanci dwukrotnie nachodzą mieszkańców w domach z próbą wręczenia dokumentu, a w przypadku odmowy ludzie oraz ich dobytek są siłą wyrzucani na ulicę - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Po eksmisji kierowani są do punktów filtracyjnych, a ich mieszkania zajmują rosyjscy żołnierze.

