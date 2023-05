Wielka Brytania. Gdzie oglądać transmisję z koronacji Karola III [LISTA KANAŁÓW]

Królowa Elżbieta II, która najdłużej w historii Wielkiej Brytanii zasiadała na tronie (70 lat i 127 dni) zmarła 8 września 2022 roku. Tego dnia jej syn Karol został królem, jednak oficjalnie tytuł przyjmie on dopiero w sobotę 6 maja 2023 roku. Przypomnijmy, choć Elżbieta II królową została w lutym 1952 roku, na swoją koronację czekała aż do 2 czerwca 1953 roku. Było to wydarzenie wyjątkowe, bo jako pierwsze transmitowane w telewizji. Karol III będzie 40. koronowanym władcą Wielkiej Brytanii.

Zobacz wideo Obrazki z Londynu przed koronacją: Karol z Lego na Oxford Street, ozdoby w centrum Londynu, Soho gotowe na koronację

Koronacja Karola III. Gdzie oglądać transmisję? [LISTA]

Ceremonia koronacyjna ma rozpocząć się o godz. 12 (godz. 11 według czasu brytyjskiego) w Opactwie Westminsterskim, królewska para dotrze tam karetą. Przez świątynię przejdą trzy procesje, a za nimi Karol III i Kamila. Sama ceremonia ma potrwać około dwie godziny - Karol zostanie przedstawiony jako niekwestionowany król, złoży przysięgę, zostanie namaszczony, koronowany, po czym zasiądzie na tronie, a hołd złoży mu książę William - jego następca. Dokładny plan ceremonii można znaleźć tutaj:

Plan koronacji Karola III i Kamili. Uroczystość potrwa blisko siem godzin

Koronacja to bez wątpienia wydarzenie, które nieczęsto mamy okazję oglądać. Gdzie będą dostępne transmisje z uroczystości? Relacje na żywo prowadzone będą w TVN24 oraz w TVP1 od 11.55. Wydarzenie będzie też można zobaczyć na kanałach BBC News czy Sky News, które zwykle dostępne są w kablówkach. Osoby spragnione dodatkowych informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej będą mogły też obejrzeć w telewizji filmy dokumentalne:

"Król Karol III" w reżyserii Jima Nally'ego - o godz. 14.20 w TVP1,

"Diana. The Princess" w reżyserii Eda Perkinsa - o godz. 18.20 na kanale HBO,

"Król Karol" w reżyserii Toma Jenningsa - o godz. 21 na kanale National Geographic.

Karol III najdłużej w historii czekał na objęcie tronu. Do tej roli przygotowywany był od najmłodszych lat, jednak koronowany zostanie dopiero jako 74-latek.