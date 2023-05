Prigożyn zapowiada wycofanie wagnerowców z Bachmutu. Nie przebiera w słowach

- Oświadczam w imieniu bojowników Wagnera i w imieniu dowództwa Wagnera, że w dniu 10 maja 2023 roku jesteśmy zobowiązani przekazać pozycje w Bachmucie jednostkom Ministerstwa Obrony i wycofać szczątki Grupy Wagnera do obozów logistycznych, aby tam lizać nasze rany - powiedział Prigożyn w nagraniu, jakie udostępnił w mediach społecznościowych. W emocjonalnym filmie, wskazując na zabitych, oświadczył, że za ich śmierć odpowiadają przedstawiciele resortu obrony, którzy nie dostarczyli na czas amunicji. Zwrócił się także bezpośrednio do ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, którym zarzuca "pławienie się w luksusach".

Szef oddziałów Wagnera w ostrych słowach krytykuje Szojgu i Gierasimowa

- To byli ojcowie i synowie. A wy sk***syny, którzy nie chcecie dawać nam broni, siedzicie sobie spokojnie w swoich luksusowych posiadłościach. Wasze dzieci są uzależnione od nagrywania filmików na YouTube. Co wy sobie w ogóle myślicie? Uważacie, że jesteście panami życia lub śmierci? Będą wam w piekle wyżerać wnętrzności - mówił szef Grupy Wagnera. - Brakuje nam amunicji w 70 proc.! Szojgu, Gierasimow, gdzie, do cholery, jest amunicja? Spójrz na nich, k****! - krzyczał Prigożyn, pokazując na leżące ciała poległych.

W Rosji od dawna narasta konflikt między najemnikami z Grupy Wagnera a ministerstwem obrony. Prigożyn oświadczył, że codziennie na froncie giną dziesiątki jego ludzi, ponieważ Moskwa nie dostarcza amunicji. W ocenie niezależnych analityków, konflikt Wagnerowców z resortem obrony odzwierciedla stan rosyjskiej armii, która jest źle wyposażona, zdemoralizowana i skorumpowana. Jednocześnie analitycy podkreślają, że w Moskwie daje się odczuć nerwową atmosferę oczekiwania na ukraińską kontrofensywę, która może zakończyć się klęską Rosji.

Wysoki poziom wody zagraża tamie przy elektrowni jądrowej w Zaporożu

Walki o Bachmut trwają właściwie od początku inwazji Rosjan na Ukrainę. Z relacji żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że miasto zostało doszczętnie zniszczone przez agresora. Rosjanie stracili natomiast w okolicach Bachmutu dziesiątki tysięcy swoich żołnierzy. Zdobycie miasta miało być dla ludzi Putina sukcesem. Dyktator chciał się nim pochwalić m.in. 9 maja, w trakcie obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa. Zdaniem niezależnych analityków, zamiast zwycięstwa Rosjan dotknęła spektakularna porażka. Eksperci sądzą też, że tłumaczenia koordynatora wagnerowców o braku amunicji mogą być jedynie przykrywką dla porażki, jaką armia reżimu i najemnicy ponieśli w walce o Bachmut.

