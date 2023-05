Jewgienij Prigożyn, nazywany "kucharzem Putina" w opublikowanym na Telegramie filmie pokazuje rzędy ciał martwych członków grupy Wagnera. Założyciel Grupy Wagnera zwraca się do kierownictwa rosyjskiej armii o dostarczenie potrzebnej amunicji - informuje portal Meduza.



Wojna w Ukrainie. Jewgienij Prigożyn oskarża rosyjskie władze o śmierć członków grupy Wagnera

Szef rosyjskiej Grupy Wagnera opublikował 4 maja wiadomość do rosyjskiego dowództwa. Pokazał leżące w szeregu ciała zabitych wojowników Grupy Wagnera i zadeklarował "70-procentowy brak amunicji". Wszystkie osoby pokazane na filmie, miały zginąć właśnie 4 maja. Ze względu na drastyczność nagrania nie publikujemy go w serwisie Gazeta.pl.

Prigożyn zwracał się bezpośrednio do szefa rosyjskich sił zbrojnych Walerija Gierasimowa i rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. - To są ludzie z grupy Wagnera, którzy dzisiaj zginęli. Ich krew wciąż jest świeża. Teraz posłuchajcie mnie - to są czyiś ojcowie i synowie. A te szumowiny, które nie dają amunicji, będą jedli ich zwłoki w piekle. Szojgu, Gierasimow, gdzie ta amunicja? Spójrzcie na nich! - mówił Prigożyn na nagraniu. - Siedzicie, kreatury, w drogich klubach, wasze dzieci kiwają się od życia, kręcą filmy na YouTube. Myślicie, że jesteście panami tego życia i że macie prawo rozporządzać czyimś życiem - kontynuował Prigożyn. Stwierdził również, że gdyby ilość amunicji była większa, to liczba zabitych byłaby pięć razy mniejsza.

Wojna w Ukrainie. Grupa Wagnera ma problemy z amunicją

Podczas gdy Grupa Wagnera stacjonowała w Bachmucie, Jewgienij Prigożyn wiele razy atakował rosyjskie władze i narzekał na brak amunicji - zwraca uwagę portal Meduza. W lutym 2023 roku Prigożyn publikował zdjęcia zwłok wagnerowców, by uzyskać większe dostawy broni. W zeszłym tygodniu zagroził, że najemnicy zostaną wycofani z Bachmutu, jeśli nie otrzymają więcej amunicji.