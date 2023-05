Serbia. Schwytano 21-latka, który zabijał ludzi, strzelając z samochodu. Gigantyczna obława

"Podejrzany to Uros B., mężczyzna urodzony w 2002 roku. Został zatrzymany w pobliżu miasta Kragujevac, jest podejrzany o zabicie ośmiu osób i zranienie 13 w ciągu nocy" - poinformowało serbskie MSW w oświadczeniu, które cytuje Reuters. W obławie na sprawcę strzelaniny uczestniczyło około 600 serbskich policjantów, w tym elitarna Specjalna Jednostka Antyterrorystyczna i żandarmeria. Służby użyły też helikoptera, dronów i kamer termowizyjnych. Około godz. 10:30 zaplanowano wystąpienie prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia i członków serbskiego rządu - informuje serbska telewizja RTS.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak ludzie reagują na ratowników? "Niektórzy naprawdę chcą pomóc"

Serbia. 21-latek strzelał do ludzi z samochodu. Nie żyje osiem osób, ranne dzieci

Przypomnijmy, że w czwartek w nocy we wsi Dubona, ok. 60 km na południe od Belgradu, młody mężczyzna zastrzelił grupę ludzi z broni automatycznej i uciekł. Nie żyje osiem osób, a 13 zostało rannych. Wśród ofiar jest policjant i jego siostra. W ataku ranne zostały dzieci, część z nich jest w stanie krytycznym. Minister spraw wewnętrznych Sebii Bratislav Gasic, który przyjechał na miejsce strzelaniny, nazwał ją "aktem terrorystycznym". Serbska stacja RTS informuje, że napastnik strzelał do ludzi z samochodu. W nocy pojawiły się informacje, że oprócz 21-latka w aucie były jeszcze dwie inne osoby. Ta informacja się jednak nie potwierdziła - mężczyzna był sam.

Serbia. Krytyczny stan dwóch rannych osób w strzelaninie w szkole w Belgradzie

To kolejna strzelanina w Serbii w ostatnich dniach. W piątek rozpoczęła się trzydniowa żałoba narodowa po środowej masakrze w szkole podstawowej w Belgradzie. Trzynastolatek zastrzelił tam dziewięć osób i ranił siedem kolejnych. Stan dwóch osób jest wciąż krytyczny - w tym dziewczynki, która została postrzelona w głowę. "Pacjentka była długo operowana, lekarze robią wszystko, aby utrzymać ja przy życiu, ale jej stan ogólny jest krytyczny i jej życie jest zagrożone" - powiedział w czwartek agencji Tanjug Sinisza Duczić, dyrektor kliniki dziecięcej w Belgradzie. Poprawił się natomiast stan zdrowia rannej nauczycielki, a kilkoro rannych uczniów wyjdzie za kilka dni do domu. W czwartek wieczorem w większości serbskich cerkwi odbyło się nabożeństwo poświęcone pamięci dziewięciu ofiar strzelaniny. Poprosił o nie zwierzchnik miejscowego kościoła prawosławnego - patriarcha Porfir.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w wystąpieniu do narodu zapowiedział dziesięciopunktowy plan zapobiegania w przyszłości tragediom takim, jaka rozegrała się z belgradzkich szkół. Przez najmniej dwa lata ma obowiązywać moratorium na wydawanie pozwoleń na broń, z wyjątkiem myśliwskiej. W najbliższym czasie zostaną też sprawdzone warunki, w jakich jest przechowywana prywatna broń, a także wszystkie strzelnice. Prezydent mówił również o obniżeniu granicy wieku odpowiedzialności karnej z czternastu do dwunastu lat. Wszyscy uczniowie raz na pół roku mają przechodzić testy antynarkotykowe. Aleksandar Vuczić poinformował też, że Kosta K. zostanie umieszczony na specjalnym oddziale kliniki neuropsychiatrii. Z informacji belgradzkiej policji wynika, że on sam w czasie przesłuchania nazywał się psychopatą, wykluczonym i ignorowanym przez społeczeństwo, który musi się uspokoić. Informacyjna

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: