"Przestarzałe i złej jakości". Niezależni eksperci oceniają systemy obrony Rosji

Rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej są przestarzałe - oceniają niezależni eksperci wojskowi. Sprzęt, jakim obecnie dysponuje Rosja, uniemożliwia wczesne wykrycie i zniszczenie niewielkich obiektów, poruszających się na małych wysokościach. Ekspert wojskowy i analityk grupy Conflict Intelligence Team Kiriłł Michajłow stwierdził w rozmowie z portalem "Ważne Historie", że radzieckie i rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej zaprojektowano do obrony przed NATO. Zdaniem specjalisty taka broń jest skuteczna przeciwko większej liczbie dużych obiektów, na przykład samolotów lub rakiet. - Ten system nie zestrzeli małych dronów - wyjaśnia jednak Michajłow.

Inny ekspert wojskowy - Jan Matwiejew stwierdził, że Moskwa nie dysponuje nowoczesnymi i wysoce dokładnymi urządzeniami radiolokacyjnymi. Specjalista wyjaśnia, że rosyjskie urządzenia są złej jakości, a w związku z sankcjami Rosja straciła dostęp do zachodnich technologii. Obaj eksperci zgodnie przyznają, że kremlowski reżim wyczerpał możliwości przeprowadzania skutecznych uderzeń na Kijów. Jak podkreślają, Ukraina zbudowała wokół stolicy nowoczesny system obrony, który obsługują dobrze wyszkoleni i doświadczeni żołnierze.

Tajemniczy napis na dronach, którymi Rosja zaatakowała Ukrainę. Odwet?

Rosyjski atak 24 dronów na Ukrainę

W ostatnich dniach nasiliły się ataki dronów na rosyjskie bazy lotnicze, magazyny paliwa, rafinerie oraz trakcje kolejowe i linie wysokiego napięcia. W środę w ukraińskich miastach doszło do rosyjskich ataków z udziałem 24 dronów - przekazała armia Ukrainy. 18 bezzałogowców oraz dron rozpoznawczy zostało zneutralizowanych. W nocy eksplozje było słychać w stolicy, Kijowie, w Chersoniu, Słowiańsku, Kramatorsku, Zaporożu i Odessie. W ostatnim mieście trzy drony trafiły w akademiki, w wyniku czego wybuchł pożar, ale na szczęście został ugaszony i nikt nie ucierpiał. Z kolei w Zaporożu doszło do ataku rakietowego, w wyniku którego została zniszczona infrastruktura energetyczna, przez co część mieszkańców nie ma prądu. Źródła ukraińskie podają, że część dronów wykorzystanych w ataku miała napis "Za Moskwę", co może sugerować odpowiedź na rzekome uderzenie za pomocą tych maszyn kremlowskie budynki kilkanaście godzin wcześniej.

Kreml oskarża Ukrainę o zamach na Putina, Zełenski zaprzecza

Według rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa, w nocy z 2 na 3 maja w Moskwie zostały zestrzelone dwa drony. Urzędnik oskarżył Ukrainę o próbę zamachu na Władimira Putina. Władze w Kijowie uznały rzekomą próbę za upozorowaną. - Nie zaatakowaliśmy Putina ani Moskwy. Nie mamy do tego wystarczającego uzbrojenia - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z kolei doradca szefa kancelarii prezydenckiej Mychajło Podolak napisał na Twitterze, że "Rosja wyraźnie przygotowuje atak terrorystyczny na dużą skalę". "Ukraina prowadzi wojnę wyłącznie obronną i nie atakuje celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Po co? To nie rozwiązuje żadnego problemu militarnego. Ale to daje Rosji podstawy do usprawiedliwiania swoich ataków na ludność cywilną" - stwierdził.

