Zerwał ukraińską flagę, więc dostał w twarz. Szarpanina polityków w Turcji

W Turcji podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego doszło do szarpaniny między delegatami z Rosji i Ukrainy. Rosjanin zerwał ukraińską flagę, co spotkało się z natychmiastową reakcją tego drugiego. To niejedyne starcie, do jakiego doszło podczas wydarzenia w Ankarze.

