Nastolatka zraniła nożem dwie osoby. Kolejny atak w szkole w Serbii

Dzień po strzelaninie w Belgradzie, w Serbii doszło do kolejnego ataku w szkole. 15-latka zaatakowała nożem swojego rówieśnika i nauczycielkę. Jak informuje serbski dziennik "Alo!", napastniczka miała już wcześniej problemy ze zdrowiem psychicznym i została wydalona ze szkoły kilka miesięcy temu. Poszkodowani odnieśli niewielkie obrażenia i szybko zostali przetransportowani do szpitala. Jak przekazała w oświadczeniu szkoła, w czasie przerwy między lekcjami 15-latka wyjęła nóż kuchenny na korytarzu i zraniła rówieśnika. Kiedy nauczycielka próbowała odebrać jej nóż, zraniła również ją. Dopiero ochroniarz znajdujący się na miejscu obezwładnił dziewczynę.

Serbia. Strzelanina w szkole w Belgradzie

Przypomnijmy, że dzień wcześniej doszło do strzelaniny w szkole podstawowej w Belgradzie. Ogień otworzył 13-latek. W strzelaninie zginęło ośmioro uczniów i jeden strażnik. Siedem osób trafiło do szpitala. Nastolatek po wszystkim sam zadzwonił na policję. - Przyznał, że to zaplanował. Mamy listę dzieci, które planował zabić. Opracował plan wejścia i wyjścia ze szkoły oraz wyznaczył priorytetowe cele - mówił szef policji w Belgradzie Veselin Milić. Na liście nastolatka miało znajdować się 15 nazwisk. Belgradzka prokuratura podała, że Kosta K. nie poniesie odpowiedzialności karnej. Chłopak formalnie nie ukończył jeszcze 14 lat (urodziny będzie obchodzić pod koniec lipca), więc aresztowany został jego ojciec. Serbska ustawa o ochronie karnej nieletnich przewiduje, że dopiero po ukończeniu 14. roku życia można odpowiadać przed normalnym sądem. W Serbii trwa żałoba narodowa w związku z tragiczną w skutkach strzelaniną.

Prokuratura wydała decyzję o aresztowaniu na 48 godzin ojca 13-letniego sprawy strzelaniny, Vladimira K., w związku z podejrzeniem ciężkiego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ogólnemu. Chodzi o niewystarczające zabezpieczenie broni, z której strzelał w środę jego syn. Według informacji przekazanych wcześniej przez ministra spraw wewnętrznych podczas konferencji prasowej - chłopiec potrafi dobrze strzelać, ponieważ wielokrotnie chodził z ojcem na strzelnicę i uczył się od niego posługiwania się bronią.