Orban bredzi o sukcesie własnego rządu i błaga Trumpa o powrót. "Wróć, panie prezydencie!"

Na Węgrzech rozpoczęła się kolejna konferencja konserwatywnej prawicy CPAC Hungary. Europejska edycja tej amerykańskiej imprezy zgromadziła polityków prawicy z całego świata, w tym z Polski. Nasz kraj reprezentują dumnie wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski i prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

Konferencja CPAC w Budapeszcie. Orban: Tylko konserwatywna polityka może pomóc

O sukcesie swoich rządów opowiadał gospodarz wydarzenia, czyli Viktor Orban. Premier Węgier stwierdził, że jego kraj jest swoistym inkubatorem, gdzie testowana jest "konserwatywna polityka przyszłości". - Na Węgrzech, nie tylko mówi się o pokonaniu postępowych liberałów i o konserwatywno-chrześcijańskim zwrocie politycznym. My to faktycznie zrobiliśmy - powiedział węgierski premier. - Jesteśmy dowodem na to, że tylko konserwatywna polityka może pomóc tam, gdzie liberałowie i lewica zrujnowali kraj - mówił. Orban odwołał się także do m.in. "ideologii gender". - Ruch woke i "ideologia gender" są dokładnie tym, czym kiedyś był komunizm i marksizm - powiedział, cytowany przez Associated Press. Węgierski przywódca zwrócił się do Donalda Trumpa, byłego prezydenta USA, i stwierdził, że wojna w Ukrainie nie miałaby miejsca, gdyby to on był prezydentem. - Gdyby prezydent Trump był teraz prezydentem, nie byłoby dziś wojny dotykającej Ukrainę i Europę. Wróć, panie prezydencie, uczyń Amerykę znowu wielką i przynieś nam pokój! - nawoływał Orban.

Konferencja CPAC na Węgrzech. Wśród prelegentów Janusz Kowalski i prezes Ordo Iuris

Na konferencji nie zabraknie Polaków. Podczas panelu dotyczącym połączenia sił konserwatystów głos zabrał wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, z kolei w piątek Budapeszcie przemawiać będzie prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Weźmie on udział w panelu zatytułowanym "Ufamy Bogu". Tegoroczna edycja CPAC Hungary potrwa do piątku 5 maja. Tematem rozmów polityków, naukowców i dziennikarzy będzie między innymi wojna w Ukrainie.