Włochy. 16-latka śmiertelnie porażona prądem. Rozmawiała przez telefon w trakcie kąpieli

Do tragedii doszło w Montefalcione, Avellino we Włoszech. Nastoletnia Maria Antonietta Cutillo kąpała się w łazience pod nieobecność rodziców, jednocześnie rozmawiając przez telefon ze swoim przyjacielem. Okazało się to dla niej tragiczne w skutkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie informacje dostają ratownicy oraz z jakimi przypadkami mają do czynienia?

Włochy. 16-latka śmiertelnie porażona prądem w trakcie kąpieli

16-latka prowadziła konwersację ze swoim przyjacielem, jednocześnie kąpiąc się w łazience. Według relacji lokalnych mediów przebywała sama w domu. O tragicznym losie nastolatki przeważyła jedna chwila, w której upuściła ona ładujący się telefon wprost do wody. Dziewczyna została śmiertelne porażona prądem, a zaniepokojony urwanym połączeniem rozmówca natychmiast wezwał służby ratunkowe. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon 16-latki. Jej ciało przetransportowano do kostnicy szpitala Moscati w Avellino, celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Jak informuje portal "Daily Mail", lokalna policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci nastolatki.

Niemowlak zginął w Turcji od porażenia prądem. Rodziców nie było w pobliżu

Porażenie prądem w łazience. Nie używaj telefonu w wannie i pod prysznicem

Do podobnej sytuacji doszło również w kwietniu 2021 roku w polskiej miejscowości Lębork. Ponownie przyczyną zgonu nastolatki było porażenie prądem wywołane upuszczeniem do wody w wannie telefonu podłączonego do ładowania. W chwili śmierci dziewczyna miała ledwie 17 lat. Choć perspektywa rozmowy, oglądania filmów czy przeglądania social mediów w trakcie kąpieli bywa kusząca, szczególnie dla przedstawicieli młodego pokolenia, nie jest warta ryzyka.