Mrożący krew w żyłach incydent miał miejsce w miniony poniedziałek (1 maja) w miejscowości Hesperia w amerykańskim stanie Kalifornia. Wózek z dzieckiem stojący na parkingu lokalnej myjni samochodowej niespodziewanie ruszył w kierunku pobliskiej drogi za sprawą silnych podmuchów wiatru. Tragedii zapobiegł przebywający w pobliżu przechodzień.

Kalifornia. Wózek dziecięcy staczał się na ruchliwą ulicę. Zareagował przypadkowy mężczyzna

W chwili grozy chłopiec przebywał pod opieką spokrewnionej z nim kobiety. Gdy ta zorientowała się, że wózek ruszył w kierunku ruchliwej jezdni, natychmiast rzuciła się za nim w pogoń. Niestety już po kilku krokach wywróciła się, dotkliwie raniąc kolana. Poszkodowana mimo prób nie była już w stanie wstać, by zdążyć, zatrzymać wózek. Tragedii zapobiegł jednak przypadkowy mężczyzna, który w ostatniej chwili dopadł odjeżdżającego wózka i zdołał zawrócić go przed jadącymi samochodami. Do rannej kobiety podszedł również inny przechodzień, który pomógł jej wstać. Nagranie z kamer monitoringu uwieczniające bohaterską interwencję obiegło internet.

USA. Uratował dziecko w staczającym się wózku. Był bezdomny przez osiem lat

Bohaterskim mężczyzną, który uratował chłopca w wózku okazał się być Ron Nessman. W rozmowie z NBC Los Angeles wyjawił, że przez około osiem lat był bezdomny z powodu depresji i śmierci swojej dziewczyny. Od trzech miesięcy mieszka ze swoją siostrą Donną Gunderson, a na parkingu znalazł się przypadkiem, wracając z rozmowy kwalifikacyjnej w pobliskiej restauracji. W momencie bohaterskiej interwencji swojego brata Gunderson spędzała czas na pobliskim patio, skąd usłyszała wołanie o pomoc. Zdaniem kobiety ta sytuacja powinna być przestrogą dla innych rodziców, aby nigdy nie zapominali blokować kół w wózkach dziecięcych. - Nie chciałbym zobaczyć, co by się tam stało, gdyby mnie tam nie było - powiedział Nessman. Mężczyzna cieszy się, że udało mu się zrobić coś dobrego i ma nadzieję, że jego potencjalny pracodawca dowie się o jego czynie i da mu szansę.