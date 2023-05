27-letni Raman Pratasiewicz jest współzałożycielem oraz byłym redaktorem naczelnym znanego niezależnego kanału NEXTA, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Miński sąd wydał również wyroki na dwóch innych autorów kanału: Sciapana Puciłę oraz Jana Rudika - odpowiednio: 20 i 19 lat. Obaj mężczyźni znajdują się w Polsce i zostali skazani zaocznie.

Osiem lat więzienia dla Ramana Pratasiewicza. "Zeznania pod presją"

Zdaniem prokuratury Pratasiewicz, Puciła i Rudik, przebywając w różnych okresach od 2020 roku poza granicami, głównie w Polsce, realizowali "plan spisku mającego na celu niekonstytucyjne przejęcie władzy państwowej na Białorusi". Według śledczych w tym celu, na prowadzonych przez siebie kanałach, publikowali oni "szkodliwe materiały informacyjne". Oceniono, że oskarżeni "wzywali protestujących obywateli do popełniania aktów terroryzmu".

Pratasiewicz podczas śledztwa i rozprawy sądowej przyznał się do winy i poszedł na współpracę z organami ścigania. Uważa się jednak, że jego zeznania zostały wymuszone przez białoruskie służby bezpieczeństwa. - Wszystko, co powie Pratasiewicz, zostało powiedziane pod przymusem, przynajmniej pod presją psychologiczną - ocenił dwa lata temu Aleś Bialacki, białoruski opozycjonista, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, który na początku marca br. sam został skazany na 10 lat więzienia. Raman Pratasiewicz do decyzji sądu apelacyjnego pozostanie w areszcie domowym.

"Gdy [Pratasiewcz] został porwany, zdecydował się na współpracę z KGB. Nie pomogło mu to jednak uniknąć więzienia. To lekcja dla nas wszystkich: nie współpracuje się ze złem" - tak wyrok dla 27-latka skomentował na Twitterze Franak Wiaczorka, doradca przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Do wpisu dołączył nagranie z sądu:

Zatrzymanie Ramana Pratasiewicza. Wyrok dla jego byłej partnerki

W maju 2021 roku władze białoruskie na rozkaz Alaksandra Łukaszenki zmusiły do lądowania w Mińsku samolot pasażerski linii Ryanair, którego lot z Aten do Wilna przebiegał nad terytorium Białorusi. Wtedy to razem z Ramanem Pratasiewiczem aresztowana została jego ówczesna partnerka, obywatelka Rosji Sofija Sapiega. Incydent wywołał falę protestów w krajach demokratycznych i doprowadził do wprowadzenia sankcji międzynarodowych wobec Białorusi. W marcu br. sąd w Mińsku skazał 25-letnią Sapiegę, blogerkę portalu opozycyjnego "Czarna księga Białorusi", na sześć lat kolonii karnej za "udział w ugrupowaniu ekstremistycznym". W kwietniu informowano o zgodzie na ekstradycję Sapiegi do Rosji, gdzie prawdopodobnie odbędzie resztę kary.