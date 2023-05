Z ustaleń policji wynika, że 14-letni Kosta Kecmanović oddał pierwszy, śmiertelny strzał z odległości 14 metrów w kierunku pracownika szkoły. Po zabiciu ochroniarza nastolatek zaczął strzelać do znajdujących się nieopodal uczniów i pracowników podstawówki.

Serbia. Zamach w szkole w Belgradzie. Policjanci odtworzyli przebieg ataku

Następnie 14-letni zamachowiec udał się do pomieszczenia, gdzie odbywała się lekcja historii jego klasy. Wówczas Kosta zaczął strzelać do nauczycielki i swoich rówieśników. Na miejscu zginęło pięcioro uczniów. Po dokonaniu zbrodni Kecmanović wyszedł przed budynek szkoły, wyjął z pistoletu amunicję, rzucił broń na ziemię i zadzwonił na policję.

Po przyjeździe służb, funkcjonariusze znaleźli przy nastolatku kolejny pistolet, cztery koktajle Mołotowa, dokładny plan ataku i listę osób, które planował zabić. Podczas zamachu korzystał z półautomatycznego pistoletu Zastava CZ99, który był zarejestrowany na jego ojca.

Masakra w belgradzkiej szkole. Jest reakcja prezydenta Serbii

Policja zatrzymała ojca 14-latka. Jego matka i siostra miały wyjechać z Belgradu

14-letni Kosta został skierowany do kliniki psychiatrycznej w Belgradzie, gdzie przebywa do tej pory. Podczas składania zeznań nastolatek miał nie okazywać emocji ani skruchy. Formalnie Kosta nadal jest 13-latkiem, chociaż "rocznikowo" ma już 14 lat. Gdyby do zamachu doszło po jego urodzinach, to wówczas mógłby być oskarżony o zabójstwo i skazany. Mógłby trafić do zakładu poprawczego na czas od sześciu miesięcy do maksymalnie czterech lat.

Strzelanina w szkole w Belgradzie. Zatrzymano rodziców 14-letniego sprawcy

Policja zatrzymała w tej sprawie ojca Kosty, znanego kardiologa, który uczył syna posługiwać się bronią, gdy ten miał 12 lat. Vladimir jest podejrzany o ciężkie przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu ogólnemu, polegające na niewystarczającym zabezpieczeniu broni, z której w środę 3 maja strzelał jego syn. Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że matka i siostra 14-latka wyjechały z Belgradu.

W zamachu na szkołę podstawową zginęło dziewięć osób, w tym dziewięcioro to uczniowie. W dwóch szpitalach przebywa siedem osób, z czego dwie są w stanie krytycznym. W Serbii ogłoszono trzydniową żałobę narodową.