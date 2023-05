Kreml obwinia kolejny kraj za "zamach" na Putina. "Decyzje podejmują USA, a Ukraina wykonuje"

- Próby Kijowa i Waszyngtonu zaprzeczania atakowi na Kreml są śmieszne - powiedział w czwartek 4 maja rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti dodał, że Władimir Putin nie wygłosi żadnego przemówienia w związku z tym zdarzeniem.

"Atak" dronów na Kreml w Rosji. Dmitrij Pieskow atakuje Stany Zjednoczone

- Atak na Kreml jest przedmiotem dokładnego i szybkiego śledztwa, w które zaangażowane są odpowiednie służby - wyjaśnił Pieskow, dodając, że z tego powodu prezydent Rosji nie będzie komentował "ataku dronów". Rzecznik Kremla zasugerował, że temat ten będzie jednak przedmiotem rozmów podczas najbliższego, piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Rosji.

- Decyzje o takich atakach i celach podejmują USA, a Ukraina wykonuje, i USA powinny zrozumieć, że Moskwa zdaje sobie sprawę, że stoją za działaniami Kijowa - mówił dalej współpracownik Władimira Putina. Dmitrij Pieskow nie chciał jednak skomentować szokujących słów Dmitrija Miedwiediewa, który powiedział o konieczności "eliminacji" Wołodymyra Zełenskiego.

Służby prasowe Kremla wcześniej oświadczyły, że w wyniku "ataku na Kreml" Rosja zastrzega sobie prawo do odwetu "gdzie i kiedy uzna to za stosowne". Władze obwiniły też o atak władze w Kijowie. Według ekspertów wojskowych scenariusz o tym, że Ukraina wysyła ze swoich ziem drony, które wybuchają nad Kremlem, jest nieprawdopodobny.

Zełenski: Inny Władimir stanie tu w Hadze, kiedy wygramy

Wojna w Ukrainie. "Albo to jest po prostu prowokacja ruska na użytek własny"

Jak pisaliśmy, analitycy z amerykańskiego ISW uważają, że "atak dronów" był zainscenizowany przez Rosję i zostanie wykorzystany w celach propagandowych. Ma to zwiększyć strach wśród mieszkańców Rosji i rzekomo zmotywować ich do wstąpienia do wojska i większego popierania wojny w Ukrainie. Dmitrij Pieskow przyjął też narrację o "zamachu na Putina", chociaż w chwili incydentu rosyjskiego dyktatora nie było nawet na Kremlu.

Atak dronów "na Putina". Analitycy: To prawdopodobnie inscenizacja

Podobnie, jak ISW, wypowiada się także były inspektor sił powietrznych generał Tomasz Drewniak. - Nie znam sytuacji, w której z terytorium Ukrainy można byłoby puścić drona, który doleciałby do Moskwy. Albo to jakaś cudowna broń, której jeszcze nikt nie zna, co się raczej wydaje niemożliwe, albo Ukraińcy wypuścili ją z terytorium blisko Moskwy, co się też wydaje mało prawdopodobne. Albo to jest po prostu prowokacja ruska na użytek własny - powiedział w RMF FM.

Do ataku na Kreml nie przyznaje się Ukraina. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina nie atakuje ani Moskwy, ani Putina, tylko walczy na swoim terytorium i o odzyskanie okupowanych przez Rosjan ziem. Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow dodał, że to eskalowanie sytuacji przed 9 maja, gdy Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem.