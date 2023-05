Szkoła, w której doszło do ataku znajduje się przy Mainzer Straße w Berlinie i liczy około 800 uczniów. Policja otrzymała telefon dotyczący zdarzenia w środę o godzinie 15:17. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna początkowo obserwował szkołę i przebywające na jej dziedzińcu dzieci. Gdy zauważył 7- i 8-latkę podszedł do dziewczynek i na oczach innych uczniów zaczął im zadawać ciosy nożem. Dziewczynki przewieziono helikopterem do szpitala. "Zostały ciężko ranne, jedna z nich jest w stanie krytycznym" - mówiła rzeczniczka policji Anja Dierschke. Niemiecka policja przekazała na Twitterze, że obie ofiary są w szpitalu, a napastnik został zatrzymany.

REKLAMA

Nożownik zaatakował na terenie szkoły w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Według mediów 39-latek prawdopodobnie jest chory psychicznie. Zdaniem senatorki ds. edukacji Kathariny Günther-Wünsch, która przyjechała do szkoły po ataku nożownika, nic nie wskazuje, aby napastnik działał na tle religijnym lub politycznym. Policja zabezpieczyła nóż sprawcy znaleziony w miejscu zdarzenia, a funkcjonariusze prowadzą w tej sprawie śledztwo. Jak donosi tagesschau.de, śledczy będą także sprawdzać, czy nożownik znał wcześniej swoje ofiary oraz, czy coś go z nimi łączy.

Niemiecka posłanka zatrudniała wróżkę. Płaciła z publicznej kasy

Dziennik zauważa też, że w szkole zajęcia odwołano do końca tygodnia. Władze miasta wyraziły swój smutek w związku z wydarzeniami w placówce. Burmistrz Berlina Kai Wegner napisał na Twitterze, że jest "w stałym kontakcie z policją", dodał, że jest "zszokowany" oraz życzył szybkiego powrotu do zdrowia dziewczynkom.

Stanowisko przedstawił także burmistrz dzielnicy Berlin-Neukölln, Martin Hikel. W mediach społecznościowych napisał: "Jestem zszokowany i głęboko dotknięty tym okropnym atakiem na dwójkę dzieci w prywatnej szkole podstawowej w Neukölln. W tej chwili myślami jestem z dziećmi, które zostały ranne i z wieloma, które musiały patrzeć na to, co się stało". Dyrektor szkoły, w której doszło do ataku, dodał, że "cała społeczność szkolna jest głęboko zasmucona i zbulwersowana. Nasze myśli i modlitwy są z dwójką dzieci i ich rodzinami".

"Porannej rozmowy" i "Zielonego poranka" możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: