Ostrzał Chersonia. Zełenski publikuje drastyczne zdjęcia ofiar. "Świat musi zobaczyć"

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Dworzec i skrzyżowanie, dom, sklep żelazny, supermarket spożywczy, stacja benzynowa - czy wiesz, co łączy te miejsca? Krwawy ślad, który Rosja zostawia swoimi pociskami, zabijając cywilów w Chersoniu i całm regionie miasta" - napisał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski po środowych atakach Rosjan na Chersoń opublikował zdjęcia zabitych Ukraińców - ludzi, którzy robili zakupy, szli załatwić codzienne sprawy, po prostu wyszli z domu. Poranione ciała "w drastycznym bezruchu" Zełenski pokazał, bo - jak podkreśla - "świat musi to zobaczyć i poznać".

REKLAMA

Nigdy nie wybaczymy winnym. Pokonamy Rosję, złe państwo i pociągniemy wszystkich sprawców do odpowiedzialności!

- zapewnił prezydent Ukrainy.

Uwaga! Udostępnione przez Wołodymyra Zełenskiego zdjęcia są drastyczne i mogą być nieodpowiednie dla niektórych osób.

Wojna w Ukrainie. 24 ofiary ostrzału Chersonia

W środę Rosjanie ostrzelali jedyny działający w Chersoniu supermarket. Zginęło sześć osób, a 24 są ranne. "Wśród ofiar są pracownicy magazynu oraz klienci sklepu. [...] Z rosyjskimi mordercami nie można negocjować. Muszą zostać postawieni przed sądem. Albo zostać unicestwieni" - napisał na swoim profilu społecznościowym minister spraw wewnętrznych Igor Klimenko. Agresorzy atakują w Chersoniu za pomocą artylerii obiekty cywilne. Ołeksandr Tołokonnikow, rzecznik chersońskiej administracji obwodowej, poinformował, że ogólny bilans ofiar ataków to 23 osoby i 46 rannych. Jedną z nich jest 89-letnia kobieta, która zginęła podczas ostrzału bloku mieszkalnego. "To, co robią Rosjanie w Chersoniu, jest przerażające" - podkreśla przedstawiciel lokalnych władz.

W nocy Rosjanie atakowali terytorium Ukrainy za pomocą dronów Shahed. Głównym celem była ukraińska stolica i Odessa nad Morzem Czarnym. Ukraińska obrona zestrzeliła 18 z 24 wypuszczonych przez Rosjan bezzałogowców. Żaden z nich nie dosięgnął celów w Kijowie.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Chersoń - godzina policyjna. "Miasto będzie zamknięte"

Ołeksandr Prokudin, szef regionalnej administracji wojskowej Chersoniu, przekazał, że w piątek rozpocznie się godzina policyjna w mieście, która ma obowiązywać od 5 maja o godz. 20:00 do 6:00 rano w poniedziałek 8 maja. "W ciągu tych 58 godzin obowiązuje zakaz poruszania się po ulicach miasta. Miasto będzie również zamknięte dla wjazdu i wyjazdu" - ostrzegł. Produkin zaapelował do mieszkańców, aby "zrobili niezbędne zapasy żywności i leków". W czwartek rano podsumował, że 3 maja Rosjanie przeprowadzili 8 ataków. "Wystrzelił 539 pocisków z ciężkiej artylerii, rakiet Grad, czołgów i samolotów. Wróg ostrzelał miasto Chersoń 16 razy" - napisał na Telegramie. Zaapelował do mieszkańców, aby w południe minutą ciszy uczcić pamięć zamordowanych, a 5 i 6 maja ogłosił, że będą dniami żałoby.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: