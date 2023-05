W sobotę (29 kwietnia) doszło do zajęcia rosyjskiej szkoły przy ambasadzie Rosji przez polskie władze. Do placówki uczęszczają dzieci rosyjskich dyplomatów i wojskowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nazwało posunięcie polskich władz "bezczelnym", a były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że nie widzi sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. "To państwo nie powinno dla nas istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy" - napisał na Twitterze. Teraz do sprawy odniósł się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Dmitrij Pieskow o relacjach między Moskwą a Warszawą: Raczej nie nabiorą pozytywnej dynamiki

- Relacje między Moskwą a Warszawą, sądząc po zachowaniu polskich władz, raczej nie nabiorą pozytywnej dynamiki - stwierdził rzecznik Kremla, jak cytuje prorządowa agencja TASS. Zdaniem Pieskowa polskie władze "ogarnęła rusofobia". - Absolutnie pozbawia ich trzeźwości w podejściu do wszystkiego, co związane z Rosją, a także pozbawia ich możliwości dokonania mniej lub bardziej zrozumiałych i przemyślanych działań. To wszystko nie może pozostać bez konsekwencji - powiedział.



Budynek rosyjskiej szkoły przejęty przez polskie władze

Informacja dotycząca przejęcia szkoły przy ul. Kieleckiej w Warszawie, a także nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego pojawiła się na stronie polskiego MSZ jeszcze na początku marca. Na mocy wyroków sądu obie nieruchomości powinny zostać przekazane polskiemu Skarbowi Państwa.

W sobotę wieczorem prezydent Warszawy przekazał, że "komornik zakończył czynności" przy ul. Kieleckiej 45. "Przejęliśmy kolejny budynek bezprawnie zajmowany dotychczas przez Federację Rosyjską (...). Wystąpimy do wojewody mazowieckiego o powierzenie nieruchomości miastu Warszawa" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski, dodając, że miasto chce przeznaczyć budynek "na potrzeby edukacyjne".

Chargé d'affaires ambasady RP w Moskwie wezwany do MSZ Rosji

"29 kwietnia polskie władze dokonały inwazji na szkołę przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie w celu jej zajęcia. Te kolejne wrogie działania władz polskich traktujemy jako rażące naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku i ingerencję w rosyjską własność dyplomatyczną w Polsce" - skomentowało natomiast rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.