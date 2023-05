Zobacz wideo Kto się boi Komisji ds. Badania Wpływów Rosyjskich? Była prezeska PGNiG: Chodziło o zwykłe porozumienie

Wywiad NATO uważa, że Rosja może sabotować podmorską infrastrukturą krytyczną Zachodu, aby ukarać kraje zachodnie za wspieranie Ukrainy. - Istnieją zwiększone obawy, że Rosja może atakować sieci w Europie i Ameryce Północnej, starając się zakłócić życie Zachodu i wpłynąć w ten sposób na kraje zapewniające bezpieczeństwo Ukrainie - powiedział David Cattler, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu, którego cytuje Reuters.

REKLAMA

NATO ostrzega przed atakiem Rosji na infrastrukturę podmorską Zachodu. "Zagrożenie jest realne"

Sojusz Północnoatlantycki wnikliwiej monitoruje podmorską infrastrukturę krytyczną po wrześniowych, niewyjaśnionych do tej pory, eksplozjach w gazociągach Nord Stream 1 i 2, które wybudowano do przesyłania gazu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie - przypomina Reuters. - Rosjanie są bardziej aktywni niż widzieliśmy to w ostatnich latach. Moskwa mapuje sojuszniczą infrastrukturę krytyczną zarówno na lądzie, jak i na dnie morskim - dodał Cattler. Jego zdaniem Rosja zintensyfikowała swoje działania na Morzu Północnym i Bałtyckim oraz na Atlantyku.

We wrześniu 2022 r. w gazociągach Nord Stream doszło łącznie do czterech wycieków. Unia Europejska oceniła, że awaria została wywołana celowo - miały miejsce wybuchy. Niektóre stolice wskazywały, że odpowiedzialna za sabotaż jest Rosja. Moskwa zdecydowanie zaprzeczyła. Wcześniej Bruksela i NATO ostrzegły Rosję, że ewentualny atak na infrastrukturę energetyczną spotka się ze zdecydowaną reakcją. Dostawy gazu poprzez Nord Stream 1 zostały w sierpniu wstrzymane przez Rosję z powodu rzekomej konieczności naprawy. Uruchomienie drugiej nitki gazociągu zastopował Berlin, po pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Po eksplozjach NATO znacznie zwiększyło liczbę okrętów patrolujących Morze Północne i Bałtyckie, i utworzyło Komórkę Ochrony Krytycznej Infrastruktury Podmorskiej w celu poprawy współpracy z przemysłem, stolicami i ekspertami. Na jej czele stanął generał broni Hans-Werner Wiermann z Niemiec, który także ocenia teraz, że "zagrożenie (atakiem ze strony Rosjan - red.) jest realne". Zapytany, co przemysł może zrobić, aby nowe farmy wiatrowe na wodzie były bardziej odporne na ataki, zasugerował połączenie ich z lądem stałym za pomocą kilku instalacji, a nie tylko jednej.

Smutne przełamanie Lewandowskiego. To pokazuje skalę jego kryzysu

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: