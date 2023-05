Belgrad. Prokuratura: Nastolatek, który zabił 9 osób w szkolnej strzelaninie nie stanie przed sądem

Serbska ustawa o ochronie karnej nieletnich przewiduje, że dopiero po ukończeniu 14. roku życia można odpowiadać przed normalnym sądem. Choć początkowo podawano w mediach, że chłopak, który dziś strzelał w Belgradzie, ma właśnie tyle lat, ostatecznie okazało się, że formalnie wciąż jest 13-latkiem. Oznacza to, że nie zostanie skazany na więzienie za to przestępstwo. Gdyby Kosta K. był 14-latkiem, mógłby zostać oskarżony za zabójstwo, ale nie mógłby usłyszeć kary dożywotniego więzienia. Trafiłby do zakładu poprawczego na okres od 6 miesięcy do maksymalnie 4 lat.

Według informacji, które podają serbskie media, Kosta K. został już przesłuchany przez policję w obecności pracownika ośrodka pomocy społecznej. Chłopak miał nie wykazywać żadnej skruchy i ze spokojem opowiadać o przebiegu zdarzenia. Według tych samych relacji zamach planował od miesiąca.

Serbia. Strzelanina w szkole w Belgradzie

Belgradzka prokuratura nakazała pobranie krwi chłopaka do badań toksykologicznych. Badania pomogą wyjaśnić, czy w momencie strzelaniny sprawca był pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy innych środków psychoaktywnych. Ta sama prokuratura wydała decyzję o aresztowaniu na 48 godzin jego ojca Vladimira K. w związku z podejrzeniem ciężkiego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ogólnemu. Chodzi o niewystarczające zabezpieczenie broni, z której strzelał w środę jego syn. Według informacji przekazanych przez ministra spraw wewnętrznych podczas konferencji prasowej chłopiec potrafi dobrze strzelać, ponieważ wielokrotnie chodził z ojcem na strzelnicę i uczył się od niego tego, jak obsługiwać broń.

W środowej strzelaninie zginęło ośmiu uczniów i jeden strażnik. Siedem osób trafiło do szpitala. Nastolatek po wszystkim sam zadzwonił na policję. - Sam przyznał, że to zaplanował, mamy listę dzieci, które planował zabić. Opracował plan wejścia i wyjścia ze szkoły oraz wyznaczył priorytetowe cele - mówił szef policji w Belgradzie Veselin Milić. Na liście nastolatka miało znajdować się 15 nazwisk.