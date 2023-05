Atak dronów na Kreml. Rosja zapowiada odwet, "gdzie i kiedy uzna to za stosowne", Kijów reaguje

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Służby prasowe Kremla podały w środę po południu, że w nocy miało dojść do próby ataku bezzałogowymi statkami powietrznymi na kremlowską rezydencję prezydenta Federacji Rosyjskiej. Według Rosjan za atak miały odpowiadać ukraińskie siły. "W wyniku podjętych w odpowiednim czasie działań wojska i służb specjalnych z wykorzystaniem radarowych systemów bojowych, pojazdy zostały unieruchomione. W wyniku ich upadku i rozrzucenia odłamków na terenie Kremla nie było ofiar ani strat materialnych" - poinformowano. "Działania te traktujemy jako planowany akt terrorystyczny i zamach na Prezydenta, przeprowadzony w przededniu Dnia Zwycięstwa, Parady 9 Maja, na której planowana jest również obecność gości zagranicznych. W wyniku tego aktu terrorystycznego Prezydent nie został ranny. Harmonogram jego pracy nie uległ zmianie, toczy się jak zwykle. Strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia działań odwetowych tam, gdzie i kiedy uzna to za stosowne" - czytamy.

Jeden z urzędników kancelarii ukraińskiego prezydenta przekazał w rozmowie z agencją Reuters, że Kijów nie ma nic wspólnego z rzekomym incydentem. Agencja wskazuje, że to jest najpoważniejsze oskarżenie ze strony Rosji od początku ubiegłorocznej inwazji.

W ostatnich godzinach w Rosji doszło rzeczywiście do ataków dronów na strategiczne obiekty. Niezależne media podały, że w okolicach Briańska bezzałogowe statki powietrzne uderzyły w lotnisko wojskowe. Uszkodzony został strategiczny samolot transportowy An-124. Natomiast w Kraju Krasnodarskim, w pobliżu miejscowości Tamań, eksplozja drona spowodowała pożar magazynów paliwowych. Wcześniej rosyjskie media niezależne informowały natomiast o wykolejeniu trzech pociągów towarowych w rejonie Briańska i Biełgorodu oraz zniszczeniu linii energetycznej w okolicach Petersburga.