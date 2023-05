USA. Siedem ciał, wśród nich zaginione nastolatki i przestępca seksualny. "Najgorszy koszmar rodzica"

Zobacz wideo Jak powstrzymać wzrost ultra fast-fashion?

Policja w amerykańskim stanie Oklahoma poszukiwała dwóch nastolatek: 14-letniej Ivy Webster i 16-letniej Brittany Brewer - informuje CNN. Dziewczyny po raz ostatni były widziane w towarzystwie Jessego McFaddena. Mężczyzna był skazany za gwałt w 2003 roku i wyszedł z więzienia w 2020 roku. Obecnie toczyła się przeciwko niemu sprawa przed sądem dotycząca molestowania seksualnego nieletniej. 39-latek miał wezwanie do sądu na poniedziałek, by złożyć zeznania, ale nie stawił się. Wydano nakaz aresztowania za niestawiennictwo. To właśnie w czasie przeszukania jego domu i terenu posiadłości policja odkryła siedem ciał.

USA. Siedem ciał w domu w Oklahomie, wśród nich zaginione nastolatki. "Najgorszy koszmar rodzica"

Amerykańska policja twierdzi, że wśród zmarłych były dziewczęta, których szukano, czyli 14-letnia Ivy Webster i 16-letnia Brittany Brewer. Wstępne ustalenia ma potwierdzić sekcja zwłok. Funkcjonariusze podkreślili, że poszukiwania nastolatek zakończyły się. - Sądzimy, że odnaleźliśmy zaginione. Musimy jeszcze poczekać na potwierdzenie - przekazał mediom szeryf hrabstwa Okmulgee Eddy Rice, którego cytuje BBC. Władze nie podały żadnych informacji na temat ewentualnych obrażeń ofiar. Nie wiadomo też, jak zginęło siedem osób.

Ojciec jednej z zaginionych nastolatek powiedział, że "to najgorszy koszmar rodzica". - Jestem zagubiony. Jestem naprawdę zagubiony. Koniec przygotowań do zakończenia szkoły, a jej nie będzie. To znaczy, ona odeszła. Mam pięcioro dzieci, ale ona była moją podporą - mówił Nathan Brewer, ojciec 16-letniej Brittany, cytowany przez brytyjską stację. Z kolei mama Ivy Webster powiedziała CNN, że rodziny jej i McFaddena przyjaźnią się od grudnia 2020 roku. Ashleigh Webster podkreśliła, że nic nie wiedziała o kryminalnej przeszłości McFaddena. - Wszystkie dzieci spędzały razem czas. Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z ich rodziną. Jego żona wydawała się miła i nawet podrzucała wszystko, co upiekła - dodała Webster. W szkołach, do których chodziły nastolatki, nie odwołano zajęć, ale uczniom zapewniono opiekę psychologiczną. "Nasze serca cierpią. Mamy rodziny dziewcząt w naszych myślach i modlitwach" - podkreślili pedagodzy.

