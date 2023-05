Strzelanina w szkole podstawowej w Belgradzie. Dziewięć osób nie żyje. Ciężko ranne dzieci

[AKTUALIZACJA] W Serbii, w jednej z belgradzkich podstawówek, doszło w środę rano do strzelaniny. Do szkoły wszedł uzbrojony uczeń i zaczął strzelać. 14-latek zabił ochroniarza, rannych zostało kilkoro dzieci, część z nich przebywa na szpitalnej intensywnej terapii. Później pojawiły się informacje ze strony serbskim mediów, które podały, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do dziewięciu. Doniesienia te potwierdziło następnie serbskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

