Ukraina oficjalnie: mamy osiem specjalnych brygad szturmowych do kontrofensywy. "Jesteśmy gotowi"

We wtorek ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że sformułowało osiem specjalnych brygad szturmowych, które tworzą nowo zwerbowani żołnierze - podaje "The Guardian". Kijów zastrzegł, że rekruci muszą przejść dodatkowe szkolenia, zanim będą mogli przystąpić do walki przeciw Rosjanom. Brytyjski dziennik cytuje ministra spraw wewnętrznych Ukrainy - Ihor Kłymenko zaznaczył, że żołnierze zostaną w pełni wyposażeni, a proces instruktażowy zajmie kolejne dwa do trzech tygodni, zanim będą mogli otrzymać zadanie "odpowiednich ofensywnych operacji szturmowych" u boku ukraińskiej armii. To może wskazywać, że kontrofensywa Ukrainy nie rozpocznie się wcześniej niż pod koniec maja.

Wojna w Ukrainie. Prezydent Zełenski: kontrofensywa nastąpi

Ukraińcy unikają podania daty, kiedy rozpocznie się kontrofensywa przeciwko Rosjanom. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że to "nastąpi". Z kolei minister obrony Ukrainy Ołeskij Reznikow zapewnił w piątek, że Ukraina "kończy przygotowania do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim i jest w dużej mierze gotowa na jej przeprowadzenie". Reznikow dodał, że "jak tylko pojawi się wola Boża, pogoda i decyzja dowódców, zrobimy to".

Nie sądzę, że będzie data, od której będzie liczone, że kontrofensywa już się rozpoczęła

- taki sytuację na froncie wojny w Ukrainie ocenił Jurij Sobolewski, pierwszy zastępca szefa ukraińskiej rady regionalnej Chersoniu w CNN. Jego zdaniem działania Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku południowym można już uznać za kontrofensywę. - Mówimy o utrzymaniu kontroli ognia, ciągłym niszczeniu obiektów wojskowych i zmniejszaniu zdolności bojowych wroga. [...] To, co dzieje się teraz na tymczasowo okupowanym terytorium, jest koszmarem. Tak nie powinno być w XXI wieku. To są sale tortur, przymusowa paszportyzacja, deportacje dzieci" - wymieniał Sobolewski.

Wojna w Ukrainie. "Jesteśmy gotowi i długo czekaliśmy na kontrofensywę"

Amerykańska stacja cytuje słowa ukraińskiego żołnierza, którym powiedział dziennikarzom, że "jego brygada jest przygotowana do długo oczekiwanej kontrofensywy". - Zakończyliśmy nasze zaopatrzenie. Wiemy, że nasze dowództwo jest w stanie przeprowadzić kontrofensywę, a dobrym przykładem są operacje pod Kijowem i Charkowem. Dlatego wierzymy w dowództwo. A najważniejsze jest to, że będziemy wyzwalać naszą ojczyznę, co daje nam siłę - zaznaczył rozmówca CNN. Ukraiński żołnierz podzielił się też swoimi wątpliwościami związanymi z planowaną kontrofensywą - jego zdaniem Ukraińcy pozbawiają się elementu zakończenia, odwlekając decyzję o rozpoczęciu działań. Dodał, że Rosjanie mogą odeprzeć ataki, ponieważ jesienną mobilizacją uzupełnili braki kadrowe, a długie przygotowania odbijają się negatywnie na zaopatrzeniu armii ukraińskiej.

Agencja Unian przytacza deklarację prezydenta Zełenskiego o tym, że planowana kontrofensywa obejmuje plany deokupacji Krymu. Jego zdaniem Rosjanie "uciekną", gdy Ukraina zbliży się do granic administracyjnych z półwyspem. Przygotowania do kontrofensywy Ukrainy śledzą i relacjonują jej sojusznicy. We wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył, że "Ukraina przygotowuje kontrofensywę w najbliższych tygodniach", a Biały Dom oświadczył, że przekazał do Kijowa "prawie wszystko, o co prosił".

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelała obwód chersoński, zginęła jedna osoba

Rosjanie ostrzelali dwie wioski w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy. Zginęła jedna osoba, a kolejna jest ranna. Jak informują ukraińskie media 66-latek zginął w wyniku ostrzału we wsi Kozackie, w gminie Nowokachowsk. 78-letnia kobieta została ranna w wyniku ostrzału w gminie Bełozersk. Poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Tej nocy w wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Ostrzeżenia obejmują obwody czernihowski, sumski, zaporoski, dniepropietrowski i kijowski. W Zaporoże trafiły rosyjskie rakiety S-300, a w Dnieprze Ukraińcy uruchomili obronę przeciwlotniczą. Obronę przeciwlotniczą uruchomiła także Kijowska Obwodowa Administracja Wojskowa. W ukraińskiej stolicy słychać było wybuchy. Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, aby pozostali w bezpiecznych miejscach.

