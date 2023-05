Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby przekazał w poniedziałek, że według szacunków tylko od grudnia Rosja straciła w Ukrainie 20 tysięcy żołnierzy, a kolejnych 80 tysięcy zostało rannych. Kirby zaznaczył, że szacunki liczby ofiar oparte są na nowo odtajnionych danych amerykańskiego wywiadu. Nie podał szczegółów dotyczących tego, jak uzyskano te liczby.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził we wtorek, że to liczby "absolutnie wzięte z sufitu". - Waszyngton nie ma możliwości podania prawidłowych danych, takich danych nie ma i tak należy to traktować - powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. Rosyjski urzędnik przekonywał jednocześnie, że należy kierować się tylko liczbami publikowanymi przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Biały Dom: Od grudnia Rosja straciła na Ukrainie 20 tysięcy żołnierzy

John Kirby mówił również w poniedziałek, że "próba ofensywy Rosji się nie powiodła". - Po miesiącach walk i nadzwyczajnych stratach Rosja nadal koncentruje się na jednym ukraińskim mieście o ograniczonej wartości strategicznej - powiedział, wskazując na rosyjskie działania wokół Bachmutu. Pytany o planowaną ukraińską ofensywę Kirby zaznaczył, że decyzje kiedy i jak ją przeprowadzić należą do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a Stany Zjednoczone są skoncentrowane na militarnym wsparciu dla Kijowa.

- Biorąc pod uwagę nasze dyskusje z Ukraińcami o rodzajach uzbrojenia, jakie potrzebują do wiosennych operacji ofensywnych, spełniliśmy prawie wszystkie postulaty. Prawie 100 procent z tego o co prosili, zostało im dostarczone - dodał. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu poinformował, że Stany Zjednoczone będą kontynuować pomoc tak długo, jak będzie to konieczne i że wkrótce ogłoszą kolejny pakiet wsparcia militarnego Ukrainy.

