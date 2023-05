Chargé d'affaires ambasady RP w Moskwie wezwany do MSZ Rosji. Sprawa ma związek z budynkiem w Warszawie

Agencja TASS informuje, że Jacek Śladewski spędził w siedzibie rosyjskiego MSZ ok. 20 minut i nie udzielał komentarzy rosyjskiej prasie. "Wezwanie polskiego Charge d'Affaires odbyło się w kontekście incydentu polegającego na zajęciu przez polskie władze budynku szkolnego przy ambasadzie rosyjskiej" - czytamy we wtorkowej depeszy rosyjskiej agencji. Również we wtorek ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie skierowała do polskiego resortu spraw zagranicznych notę protestacyjną.

Przypomnijmy: do przejęcia budynku przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie doszło w sobotę. Umożliwiły to wcześniejsze wyroki sądowe. Tego samego dnia wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że władze stolicy w trybie pilnym wystąpią do wojewody mazowieckiego o powierzenie nieruchomości miastu. W budynku do tej pory mieściła się szkoła średnia dla dzieci rosyjskich dyplomatów.

Warszawa. Siedziba rosyjskiej szkoły przejęta przez polskie władze

"Tak bezczelne posunięcie Warszawy, wykraczające poza ramy cywilizowanej komunikacji międzypaństwowej, nie pozostanie bez naszej ostrej reakcji i konsekwencji dla władz polskich i interesów Polski w Rosji. Muszą to zrozumieć inicjatorzy takich kontrowersyjnych, nielegalnych i prowokacyjnych przedsięwzięć" - skomentowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew przekazał w niedzielę, że zajęcia mają zostać wznowione 10 maja w innym budynku.

Polski resort spraw zagranicznych już za poprzednich rządów wskazywał, że problemem jest brak równości w liczbie nieruchomości dyplomatycznych, którymi dysponują Polska i Rosja. Przykładowo, według stanu na 2013 r. Federacja Rosyjska posiadała na terenie naszego kraju łącznie 19 nieruchomości, a Polska w Rosji - pięć. MSZ w latach 2010-2012 w pierwszej kolejności wystąpił do Rosjan o dobrowolne wydanie m.in. nieruchomości przy ul. Kieleckiej 45. Próby rozwiązania tej sytuacji podejmowały także stołeczne władze.

Gdy nie przyniosło to rezultatów, wszczęto postępowanie sądowe. Sobotnie przejęcie odbyło się na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2016 r. Federacja Rosyjska musi dodatkowo zapłacić ponad 31 mln zł za bezprawne zajmowanie budynku. "Chcemy przeznaczyć budynek na potrzeby edukacyjne - już od nadchodzącego roku szkolnego, w którym będziemy mierzyć się z trudnościami wynikającymi z kumulacji roczników" - zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

