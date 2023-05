Palestyńczyk zmarł w izraelskim więzieniu. Wcześniej prowadził strajk głodowy przez blisko 90 dni

Khader Adnan, był członkiem grupy bojowników Islamskiego Dżihadu. Po aresztowaniu odmówił leczenia i prowadził strajk głodowy przez 87 dni. We wtorek został znaleziony nieprzytomny w swojej celi, po przewiezieniu go do szpitala stwierdzono zgon. Bojownicy w zablokowanej Strefie Gazy wystrzelili rakiety na Izrael po informacji o jego śmierci.

