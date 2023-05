Do zdarzenia doszło 27 kwietnia w Muzeum Sztuki Leeum w stolicy Korei Południowej. Noh Huyn-soo, student seulskiego Uniwersytetu Narodowego, oderwał od ściany przyklejonego do niej taśmą banana, a następnie go zjadł. Skórki po owocu nie wyrzucił, a "odłożył na miejsce" i odszedł.

Korea Płd. Rzecznik muzeum: To się stało tak nagle

Student za zniszczenie ekspozycji nie poniósł żadnych konsekwencji. - To stało się tak nagle, że nie zdążyliśmy podjąć żadnych działań - powiedział dziennikarzom CNN rzecznik seulskiego muzeum.

Noh Huyn-soo przekazał mediom, że zrobił to, bo najzwyczajniej był głodny. Ponadto, w jego uznaniu, instalacja Cattelana jest wyrazem buntu przeciwko władzy. - A przecież może dojść też do buntu przeciwko rebelii - zaznaczył. Zniszczenie dzieła sztuki może być postrzegane jako dzieło sztuki. Pomyślałem, że to może być interesujące. Czy banan nie był przyklejony taśmą, żeby go zjeść? - dodał.

Pracownicy "naprawili" ekspozycję. Artysta nie zareagował

Dzieło Maurizio Cattelana można oglądać w Leeum Museum of Art do połowy lipca. Bez obaw - odwiedzający zobaczą eksponat w całej swojej krasie. Po incydencie pracownicy muzeum skórkę zastąpili nowym bananem, co i tak niedługo miałoby miejsce - przekazał rzecznik. Artysta został poinformowany o zdarzeniu, jednak "nie zareagował na nie w żaden sposób".

Artysta zamienił 30 centów na 120 tys. dolarów

Maurizio Cattelan zaprezentował "Komika", czyli banana przyklejonego do ściany taśmą izolacyjną, w 2019 roku na targach Art Basel Miami. Artysta kupił owoc w sklepie spożywczym za około 30 centów. W grudniu 2019 roku sprzedał go za 120 tysięcy dolarów (ponad pół miliona złotych).

Cattelan w swoim dorobku ma między innymi wykonaną ze złota toaletę, która została zainstalowana w angielskim pałacu Blenheim, a także rzeźbę Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt.