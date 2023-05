"Rzeźnik Mariupola" miał stracić stanowisko. Brytyjski MON: to sygnał problemów Rosji na froncie

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Wiceminister obrony Rosji Michaił Mizincew został zdymisjonowany - informuje ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Generał, zwany "rzeźnikiem Mariupola" - to on według Ukraińców dowodził oblężeniem Mariupola, miał stracić stanowisko 27 kwietnia tego roku - wtedy też rosyjskie media społecznościowe powiązane z wojskiem poinformowały o tym. Kreml nie potwierdził tych doniesień, a Brytyjczycy przypominają, że Mizincew, który na stanowisku był od ośmiu miesięcy, odpowiadał za logistykę wojskową. Jego dymisja pokazuje, jak duże problemy logistyczne na froncie wojny w Ukrainie ma Rosja, której brakuje wystarczającej ilości amunicji, aby odnieść sukces w ofensywie - ocenia brytyjski resort obrony. Eksperci dodali, że "niedobór amunicji napędza wewnętrzne podziały, zwłaszcza między Ministerstwem Obrony Rosji a Grupą Wagnera".

REKLAMA

W poprzednim tygodniu szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn poinformował w mediach społecznościowych, że zaproponował stanowisko zastępcy dowódcy Grupy Wagnera właśnie Mizincewowi.

Wojna w Ukrainie Gen. Syrski: Kontynuujemy obronę Bachmutu

Ukraiński Sztab Generalny informował, że Rosjanie uzupełniają braki kadrowe w armii i rekrutują więźniów. We wtorkowym raporcie dowództwo z Kijowa podało, że ostatniej doby Rosja przeprowadziła 19 uderzeń rakietowych, z czego 15 rakiet zostało zniszczonych. Było też 17 nalotów i 25 ostrzałów artyleryjskich. Wśród ofiar i rannych były dzieci. "Federacja Rosyjska nadal używa ataków terrorystycznych" - piszą przedstawiciele sztabu i ostrzegają, że "prawdopodobieństwo kolejnych uderzeń rakietowych i nalotów pozostaje wysokie dla całej Ukrainy". W okupowanym obwodzie zaporoskim Rosjanie wprowadzili zakaz wjazdu do niektórych miejscowości dla osób, które tam nie mieszkają. Dotyczy to między innymi Dorożnianki i Reszetyliwki.

- Obrona Bachmutu jest kontynuowana - zapewnił z kolei generał Ołeksandr Syrski. Dowódca Sił Lądowych ukraińskiej armii odwiedził żołnierzy walczących w rejonie Bachmutu. Rosjanie od kilku miesięcy intensywnie starają się zdobyć miasto. Zajęli już większość Bachmutu, ale Ukraińcy wciąż kontrolują jego zachodnią część. W opublikowanym sprawozdaniu z wizyty gen. Ołeksandr Syrski poinformował, że spotkał się z dowódcami oddziałów walczących w Bachmucie i okolicach. Jak czytamy, podjęto decyzje skierowane na zabezpieczenie obrony i zadanie Rosjanom jak największych strat. Ukraińskie dowództwo opublikowało nagranie wideo, na którym gen. Syrski dziękuje żołnierzom za ich heroizm i poświęcenie. Jak zaznaczył, wbrew wszelkim prognozom i radom ukraińscy żołnierze wciąż utrzymują Bachmut, niszczą tam grupę Wagnera i inne najbardziej zdolne bojowo rosyjskie oddziały, a tym samym dają możliwość przygotowania się ukraińskim rezerwom. Według ukraińskiego dowództwa, obecnie na bachmuckim odcinku frontu walczy ponad 25 tysięcy Rosjan, którzy mają do dyspozycji ponad 60 czołgów, 450 transporterów opancerzonych i około 150 dział.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: