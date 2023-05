Ukraina odcina się od 'tajnej misji' pokojowej papieża Franciszka. 'Zełenski nie wyraził zgody'

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

W niedzielę papież Franciszek, w czasie lotu powrotnego z trzydniowej pielgrzymki do Węgier, rozmawiał na pokładzie samolotu z dziennikarzami i odpowiadał na pytania związane m.in. z wojną w Ukrainie. Franciszek stwierdził, że Watykan zaangażował się w działania, których celem będzie zakończenie wojny w Ukrainie, rozpoczętej na pełną skalę przez Rosję 24 lutego 2022 r.

Ukraina nie ma wiedzy o misji pokojowej z udziałem Watykanu w celu rozwiązania konfliktu z Rosją. Prezydent Zełenski nie wyraził zgody na takie rozmowy w imieniu Ukrainy

- powiedział w rozmowie z CNN ukraiński urzędnik zbliżony do biura prezydenta. Pragnący zachować anonimowość informator amerykańskiej stacji podkreślił: "Jeśli rozmowy mają miejsce, to odbywają się bez naszej wiedzy i naszego błogosławieństwa" - jednoznacznie odcinając się od niedzielnej deklaracji Franciszka.

Ukraina odcina się od "tajnej misji" pokojowej papieża Franciszka

W niedzielę Franciszek ujawnił dziennikarzom towarzyszącym mu w drodze do Watykanu, że "jest gotów zrobić wszystko, co trzeba". - Obecnie trwa misja, ale nie jest ona jeszcze upubliczniona. Kiedy zostanie upubliczniona, ujawnię ją. Myślę, że pokój zawsze jest zaprowadzany poprzez otwarcie kanałów. Nigdy nie da się osiągnąć pokoju poprzez zamknięcie. To nie jest łatwe - mówił papież. Dopytywany o jakiekolwiek szczegóły, powiedział jedynie, że rozmawiał na ten temat z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz z metropolitą Hilarionem, przedstawicielem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Budapeszcie.

Pod koniec kwietnia Watykan odwiedził z kolei premier Ukrainy Denys Szmyhal. Było to jego drugie spotkanie z Franciszkiem i pierwsze od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę. Po audiencji szef rządu w Kijowie powiedział, że omówił z papieżem "formułę pokojową" zaproponowaną przez Zełenskiego i zaprosił papieża do odwiedzenia Ukrainy. Przy okazji tej wizyty włoskie media przypominały, że ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz kilkakrotnie ubolewał, że papież Franciszek unika jednoznacznego potępienia Rosji za agresję. Padły również zarzuty, że podczas dwóch ostatnich nabożeństw Drogi Krzyżowej w Koloseum zrównano rosyjskich agresorów z ukraińskimi ofiarami.

