Odtajniono dokumenty wywiadu o "nadzwyczajnych stratach" Rosji. Od grudnia zginęło 20 tysięcy żołnierzy

Zobacz wideo Dutkiewicz: Powinniśmy rozpocząć rozmowy na temat źródeł finansowania odbudowy Ukrainy

Według szacunków Stanów Zjednoczonych, od grudnia Rosja straciła w Ukrainie 20 tysięcy żołnierzy, a kolejnych 80 tysięcy zostało rannych. John Kirby poinformował, że szacunki liczby ofiar oparte są na nowo odtajnionych danych amerykańskiego wywiadu. Nie podał jednak szczegółów, w jaki sposób dokonano wyliczeń. - Próba ofensywy Rosji się nie powiodła. Po miesiącach walk i nadzwyczajnych stratach Rosja nadal koncentruje się na jednym ukraińskim mieście o ograniczonej wartości strategicznej - powiedział rzecznik, wskazując na rosyjskie działania wokół Bachmutu.

REKLAMA

Pytany o planowaną ukraińską ofensywę powiedział, że decyzje kiedy i jak ją przeprowadzić należą do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a Stany Zjednoczone są skoncentrowane na militarnym wsparciu dla Kijowa. - Biorąc pod uwagę nasze dyskusje z Ukraińcami o rodzajach uzbrojenia, jakie potrzebują do wiosennych operacji ofensywnych, spełniliśmy prawie wszystkie postulaty. Prawie 100 procent z tego, o co prosili, zostało im dostarczone - dodał. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu poinformował, że Stany Zjednoczone będą kontynuować pomoc dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne i że wkrótce ogłoszą kolejny pakiet wsparcia militarnego.

"Droga życia" do Bachmutu pod kontrolą Ukraińców. Rosjanom brakuje amunicji

Ukraina zapowiada użycie "żelaznej pięści". Przygotowania do kontrofensywy

Minister obrony Ukrainy Ołeskij Reznikow zapewnił, że Ukraina kończy przygotowania do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim i jest w dużej mierze gotowa na jej przeprowadzenie - cytuje jego słowa Reuters. - Jak tylko pojawi się wola Boża, pogoda i decyzja dowódców, zrobimy to - zapewnił Reznikow. - Przygotowania są na ukończeniu, oprócz broni i sprzętu, nasze wojsko musi jeszcze je opanować. Dostaliśmy bardzo nowoczesne systemy, szczególnie jeśli chodzi o "żelazną pięść". Oprócz koalicji czołgów, w skład której wchodzą przede wszystkim Leopard 2 i Challenger, pojawi się też Leopard 1 - wskazał. Jak zauważa agencja Unian, wojna zbliża się do kluczowego punktu po wielomiesięcznej rosyjskiej ofensywie zimowej, która zyskała niewiele pomimo najkrwawszych walk.

Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Rosjanie poderwali bombowce