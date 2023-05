RPA chce poprosić Putina o zdalny udział w szczycie. "Nie może tu przyjechać i nie być aresztowany"

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

"Oskarżenie prezydenta Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny pozostawiło prezydenta Cyrila Ramaphosę w niezręcznej sytuacji" - stwierdza tygodnik "The Sunday Times". Putin ma zostać poproszony przez Republikę Południowej Afryki o wzięcie udziału w szczycie BRICS za pośrednictwem Zooma, a nie osobiście.

Ma to być jedyne rozwiązanie, jakie widzi Pretoria po analizie swoich zobowiązań ws. aresztowania rosyjskiego przywódcy, który został oskarżony o zbrodnie wojenne przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Putin ma wziąć udział w szczycie BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA), który odbędzie się w sierpniu w Johannesburgu.

RPA nie chce aresztować Putina. Poprosi go o zdalny udział w szczycie BRICS

Jak zauważa południowoafrykański "The Citizen", jako sygnatariusz Statutu Rzymskiego, RPA byłaby zmuszona do aresztowania rosyjskiego przywódcy. RPA ma "po cichu" naciskać na Putina, aby wziął udział w konferencji wirtualnie. Anonimowy urzędnik powiedział "Sunday Times", że Putin nie może "przyjechać tutaj i nie zostać aresztowany". - Jedyną opcją, jaką mamy, jest połączenie przez Teams lub Zoom z Moskwy - ocenił. W tym samym czasie prezydent Cyril Ramaphosa podobno wysłał delegację do Waszyngtonu, aby wyjaśnić "niezaangażowane" stanowisko RPA w sprawie brutalnej i śmiertelnej inwazji Rosji na Ukrainę.

Kreml reaguje na nakaz aresztowania Putina: Oburzające i niedopuszczalne

Jak przypomina "The Citizen", RPA już raz złamała porozumienia zawarte w Statucie Rzymskim, gdy nie aresztowała prezydenta Sudanu Omara al-Baszira, którego MTK oskarża o zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo w Darfurze.

Międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina. MTK ogłosił decyzję

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał w marcu nakazy aresztowania Władimira Putina oraz rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Aleksiejewny Lwowej-Biełowej. Jak głosiło oświadczenie, Władimir Putin ma być "odpowiedzialny za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji ludności (dzieci) oraz bezprawnym przesiedleniu ludności (dzieci) z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji". "Zbrodnie miały zostać popełnione na okupowanym terytorium Ukrainy co najmniej od 24 lutego 2022 roku. Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione zbrodnie, za popełnienie czynów bezpośrednio, wspólnie z innymi i/lub za pośrednictwem innych osób oraz za brak właściwej kontroli nad cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy popełnili te czyny lub dopuścili do ich popełnienia, a którzy podlegali jego rzeczywistej władzy i kontroli, zgodnie z odpowiedzialnością zwierzchnika" - zaznaczył MTK.

