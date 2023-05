Krucjata przeciwko prorosyjskim politykom w Mołdawii. Posłanka zatrzymana tuż przed wylotem

Na lotnisku w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie zatrzymano prorosyjską posłankę Marinę Tauber - podają mołdawskie media. Parlamentarzystkę zatrzymały służby antykorupcyjne na wniosek prokuratury tuż przed wylotem do Tel Awiwu.

Parlamentul Republicii Moldova from Chi?inau, Republic of Moldova, PDM-owner, via Wikimedia Commons