Założyciel Grupy Wagnera sądzi, że wkrótce dojdzie do ukraińskiej kontrofensywy. Wskazał datę

Jak informuje rosyjska agencja prasowa TASS, dziennikarze rozmawiali z założycielem Grupy Wagnera o wojnie w Ukrainie. Jewgienij Prigożyn powiedział, co sądzi o możliwości przeprowadzenia przez Ukrainę kontrofensywy w najbliższej przyszłości. Według Prigożyna Ukraińcy czekają na wystąpienie sprzyjających warunków pogodowych i już wkrótce przeprowadzą kontratak.

Jewgienij Prigożyn: Ukraińska kontrofensywa na 100 proc. rozpocznie się przed 15 maja

W wywiadzie udzielonym 29 kwietnia Prigożyn stwierdził, że moment rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy będzie związany ze zmianą pogody, do jakiej dojdzie na początku maja. Jak zauważył rosyjski przedsiębiorca, na obszarach, które są objęte działaniami wojennymi, silne deszcze wystąpią po raz ostatni 2 maja, natomiast później "będzie sucho, a czołgi i artyleria będą mogły się przetaczać, bo wiatr wysuszy glebę".

Jewgienij Prigożyn prognozuje, że wraz z nastaniem sprzyjających warunków Ukraińcy przeprowadzą kontrofensywę, ponieważ już teraz są do niej przygotowani. - Armia ukraińska jest gotowa do kontrofensywy. Przeszkodziła jej zła pogoda i być może jakieś problemy wewnętrzne, które musiała rozwiązać - powiedział Prigożyn. Założyciel Grupy Wagnera dodał, że ukraińska kontrofensywa "na 100 proc. rozpocznie się przed 15 maja".

Przygotowania do kontrofensywy na finiszu. To będzie "żelazna pięść"

Założyciel Grupy Wagnera przewiduje ukraińską kontrofensywę. Wołodymyr Zełenski też zapowiada działania na froncie

O planach przeprowadzenia kontrofensywy wspomniał także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla szwedzkiej telewizji SVT powiedział, że Ukraińcy czynią postępy w swoich przygotowaniach do kontrataku i "są na dobrej drodze", aby zgromadzić taką ilość sprzętu, jaka wystarczy do przeprowadzenia skutecznej operacji. - Nadchodzi kontrofensywa. Jesteśmy do niej przygotowani. Mam nadzieję, że się powiedzie i że uda nam się odzyskać nasze terytoria - powiedział Zełenski.