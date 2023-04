Rosyjski propagandzista oburzony rozmową Zełenskiego i Xi Jinpinga. "Czy to zdrada?"

Rosyjski propagandysta, dziennikarz gazety "Komsomolskaja prawda" Siergiej Mardan skrytykował w audycji na YouTube niedawną rozmowę telefoniczną przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Przypomniał, że Xi Jinping jeszcze w marcu odbył wizytę w Moskwie i spotkał się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

- O co w tym wszystkim chodziło? Jak powinniśmy na to zareagować? Weźmy pod uwagę dużą liczbę ekspertów, analityków politycznych, którzy wyrażali radość i pewność, że Xi Jinping uważa Zełenskiego za marionetkę, że nie zadzwoni do niego w żadnym wypadku - mówił Mardan.

- Czy to zdrada, czy nie? Jak powinniśmy traktować tę rozmowę, dlaczego zadzwonił do naszego wroga? Towarzyszu Xi Jinping, dlaczego przyjechałeś do Moskwy na trzy dni, przeszkadzać Putinowi w pracy? Po trzydniowym pobycie w Moskwie wrócił do Pekinu, spędził tydzień na rozmowach z doradcami i członkami chińskiego politbiura i zdecydował się zadzwonić do Zełenskiego. Co mamy o tym myśleć, to przyjaźń, czy co? - dodał.

Rozmowa telefoniczna przywódców Chin i Ukrainy

Prezydent Chin Xi Jinping oraz prezydent Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną w środę. To pierwsza rozmowa przywódców od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakomunikował, że podczas trwającej około godziny rozmowy prezydenci rozmawiali między innymi o ewentualnej współpracy w celu ustanowienia sprawiedliwego i stałego pokoju na Ukrainie.

"Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż mieszkańcy Ukrainy. Jesteśmy na własnej ziemi, walczymy o naszą przyszłość korzystając z prawa do samoobrony. Sprawiedliwy i trwały pokój musi opierać się na zasadach prawa międzynarodowego i zapisach Karty Narodów Zjednoczonych. Jednak nie może to odbyć się kosztem kompromisów terytorialnych - musimy powrócić do granic z 1991 roku" - napisał prezydent Ukrainy na swoim kanale społecznościowym.

Przywódcy poruszyli też temat współpracy gospodarczej. Przed rosyjską agresją Chiny były jednym z najważniejszych partnerów handlowych Ukrainy, przypomniał Wołodymyr Zełenski.

Jak poinformowała chińska państwowa telewizja CCTV, Xi Jinping powiedział prezydentowi Ukrainy, że "rozmowy i negocjacje są jedynym sposobem na zakończenie wojny". Prezydent Chin podkreślił, że w konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, Chiny zawsze stały po stronie pokoju, nalegając na rozmowy pokojowe. Chiński przywódca zaznaczył, że Chiny "nie będą dolewać oliwy do ognia, ani nie będą wykorzystywać kryzys dla zysku" - podała telewizja CCTV.

