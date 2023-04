O sprawie poinformował brytyjski "The Sun". Jak czytamy, znalezione dokumenty dotyczą wartego 1,3 miliarda funtów atomowego okrętu podwodnego HMS Anson, jednego z flagowych okrętów marynarki wojennej Wielkiej Brytanii.

Poufne dokumenty brytyjskiej marynarki znalezione na podłodze w pubie

Akta oznaczone jako "wrażliwe" zostały znalezione w kabinie toaletowej w pubie The Furness Railway w Barrow w Kumbrii (północno-zachodnia Anglia). - To szczęście, że nie znalazł ich rosyjski szpieg - skomentowało w rozmowie z gazetą źródło.



Jak czytamy, dokumenty zawierały "kluczowe szczegóły dotyczące hydrauliki HMS Anson, która kontroluje luki torpedowe, sterowanie i pływalność". Kiedy dokonano znaleziska, pub miał być pełen gości - zarówno cywilnych, jak i wojskowych. - Poszedłem do toalety, a plany leżały na podłodze - przyznał rozmówca gazety. - Każdy mógł je znaleźć - dodał.



Wielka Brytania. Rzecznik marynarki wojennej komentuje sprawę znalezienia dokumentów w pubie

Dokumenty mają być częścią podręcznika, który opisuje wszystkie systemy łodzi podwodnej. - Wygląda na to, że ktoś zabrał je z łodzi, by się uczyć - skomentował sprawę były kapitan, komandor Ryan Ramsay i dodał: - Dobrze jest widzieć ich zaangażowanie w naukę, ale pub jest prawdopodobnie złym (do tego - red.) miejscem.

Rzecznik marynarki wojennej stwierdził w odpowiedzi na doniesienia, że akta były "ogólnymi dokumentami szkoleniowymi". - Traktujemy wszystkie kwestie bezpieczeństwa niezwykle poważnie, dlatego zbadamy okoliczności ich znalezienia - dodano.

Jak czytamy, HMS Anson może przetrwać bez tankowania nawet 25 lat i opłynąć kulę ziemską bez wynurzania się. "Powietrze i woda są wytwarzane na pokładzie, więc jedynym ograniczeniem jest ilość żywności przewożonej dla załogi" - pisze "The Sun".