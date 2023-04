Wielotysięczna demonstracja w Tel Awiwie. Izraelczycy nie chcą reformy sądownictwa forsowanej przez rząd

Agencja Associated Press przypomina, że sobotnia demonstracja odbywa się w 17. tygodniu protestów przeciwko reformie sądownictwa w Izraelu. Pod koniec ubiegłego miesiąca Benjamin Netanjahu wstrzymał prace nad zmianami w przepisach i rozpoczęły się negocjacje z opozycją pod patronatem prezydenta. W centrum Tel Awiwu zgromadziło się kilkadziesiąt tysiąc osób, w innych rejonach kraju odbywały się mniejsze protesty.

"Dopiero zaczynamy" - taki napis znajdował się na jednym z transparentów. Podczas demonstracji wyemitowano specjalną wypowiedź premiera Hiszpanii Pedra Sancheza, który jest jednocześnie liderem Międzynarodówki Socjalistycznej. "My, jako Międzynarodówka Socjalistyczna, zawsze walczyliśmy o wolność, równość, sprawiedliwość i demokrację. Jednak, jak wielu z was wie, są to wartości, których nie możemy przyjąć za pewnik" - powiedział Sanchez. Jak podaje Haaretz.com, podczas wieczornym sobotnich protestów zatrzymano osiem osób, w tym sześć w Tel Awiwie.

Do premiera Benjamina Netanjahu trafił też list od 700 wpływowych wojskowych rezerwistów. Ostrzegli, że jeśli premier będzie nalegał na uchwalenie ustawy w pośpiechu, kilkadziesiąt tysięcy rezerwistów zerwie kontrakty z izraelskimi władzami.

W czwartek w Jerozolimie odbyła się natomiast duża demonstracja zwolenników proponowanych zmian.

Izrael. Prawicowy rząd chce przeprowadzić reformę sądownictwa

Przypomnijmy: prawicowa koalicja rządząca chce wprowadzić reformę, by odebrać sędziom część uprawnień. Zmiany w sądownictwie miałyby dać parlamentowi możliwość unieważniania wyroków Sądu Najwyższego. Pod koniec marca rząd Izraela w reakcji na protesty wstrzymał prace nad zmianami. Trwają rozmowy z opozycją pod patronatem prezydenta Icchaka Herzoga, do tej pory nie osiągnięto kompromisu.

Według sondaży, przeważająca większość Izraelczyków jest przeciwna takiej reformie, bo uważa to za zamach na demokrację. Według nieoficjalnych informacji premier Binjamin Netanjahu pod presją protestów i prezydenta rozważa wycofanie się ze zmian, ale na razie blokują to jego skrajnie prawicowi koalicjanci.

Zmiany w sądownictwie to sztandarowy projekt koalicji rządzącej. Politycy przekonują, że sędziowie są stronniczy, ale opozycja i eksperci wskazują, że zmiany mają chronić Netanjahu przed pójściem do więzienia. Na polityku ciążą bowiem zarzuty korupcji i sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy.

