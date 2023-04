Nikopol to miasto na południu Ukrainy, znajdujące się w obwodzie dniepropietrowskim. Szef obrony Nikopola Jewgien Jewtuszenko przekazał za pośrednictwem Telegrama, że miasto jest ostrzeliwane przez Rosjan. Według ukraińskiego dowódcy, rosyjskie wojska wykorzystują w swoich atakach artyleryjskich pociski zawierające tzw. fleszetki.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraina pod ostrzałem. Te miejsca już teraz skrajnie się zmieniły

Szef obrony Nikopola informuje o rosyjskim ostrzale. "Jeden pocisk może zawierać 8 tys. ostrzy śmierci"

"Wszystko wskazuje na to, że okupanci ponownie używają amunicji artyleryjskiej zawierającej fleszetki, małe, spiczaste strzały. Jeden pocisk może zawierać do ośmiu tys. 'ostrzy śmierci'. Już jedna taka strzałka może zabić człowieka" - napisał Jewgien Jewtuszenko na Telegramie. Szef obrony Nikopola opublikował także zdjęcie, na którym widać fragmenty znalezionych przez niego pocisków.

Jewgien Jewtuszenko zasugerował mieszkańcom Nikopola, aby ci spędzili najbliższe noce w schronach i odpowiednio zabezpieczyli się przed ostrzałami. "Rosyjscy okupanci mogą ostrzeliwać zaludnione tereny tymi pociskami. Ochronę przed strzałkami daje osłona wykonana z dowolnego trwałego materiału" - przekazał szef obrony Nikopola.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Ostrzał Nikopola. Wg ukraińskiego dowódcy Rosjanie używają fleszetek - brutalnej broni z czasów I WŚ

Rosjanie byli już oskarżani o stosowanie fleszetek podczas ostrzałów Buczy i Irpienia, co opisywał portal tvn24.pl. Używanie tej broni budzi wiele kontrowersji ze względu na sposób jej działania. Fleszetki to przypominające gwoździe metalowe strzałki o długości 3-4 cm, które umieszcza się w pociskach artyleryjskich. Przy ich wystrzale dochodzi do rozproszenia się fleszetek na dużym obszarze, co pozwala na zadawanie ofiarom ataków dodatkowych obrażeń.

Nowa Kachowka pod ukraińskim ostrzałem. Rosja zajęła ją 24 lutego 2022 r.

Historia tej broni sięga czasów I wojny światowej, gdy fleszetki zaczęli stosować Włosi. Wykorzystywali je także Amerykanie podczas inwazji na Wietnam oraz wojska izraelskie w trakcie działań na terenie Libanu oraz Strefy Gazy. Choć prawo międzynarodowe nie zakazuje używania fleszetek, badania potwierdzają, że broń ta jest wyjątkowo brutalna. Wykazano to m.in. w eksperymentach przeprowadzonych przez amerykańską armię, która działanie fleszetek testowała na zwierzętach. Okazało się, że wspomniana broń potrafiła przebić kości zwierząt i zadawała im bardzo poważne obrażenia.