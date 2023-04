Kolejny pożar w Rosji. Tym razem zapłonęły zakłady wytwarzające sprzęt wojskowy

29 kwietnia w Permie (europejska część Rosji) wybuchł pożar na terenie zakładów Motovilicha. Zajmują się one przede wszystkim produkcją artylerii i systemów rakietowych. W grudniu 2022 roku zostały wpisane na listę sankcyjną Unii Europejskiej za produkcję broni dostarczanej Siłom Zbrojnym Federacji Rosyjskiej i wykorzystywanej w wojnie z Ukrainą.

Rosja. Pożar na terenie fabryki Motovilicha

Jak podają źródła, pierwsze informacje o pożarze pojawiły się w sobotę koło godziny 17 czasu polskiego. Według 59.ru miało dojść do zapalenia się skrzynki transformatora. "Po przybyciu na miejsce ratownicy stwierdzili, że pali się kabina transformatora. Pożar na powierzchni 10 metrów kwadratowych został ugaszony w ciągu 40 minut" - pisze portal hromadske.ua.

Ogień był widoczny z różnych części miasta. W akcje ratunkowe miało zostać zaangażowanych 37 osób i dziesięć sztuk sprzętu.



Pożary w Rosji. W sobotę paliło się także w Sewastopolu

To nie pierwszy pożar w Permie w ostatnim czasie. W listopadzie ubiegłego roku w płomieniach stanęła największa rosyjska elektrownia cieplna, natomiast w marcu tego roku pożar wybuchł w wytwórni prochu. 29 kwietnia w okupowanym Sewastopolu doszło natomiast do pożaru w bazie naftowej niedaleko Zatoki Kozackiej. Rosyjskie władze okupacyjne przekazały, że ogień pojawił się na obszarze 1000 m kw. po ataku dronem. W zdarzeniu zniszczonych zostało dziesięć zbiorników o łącznej pojemności ok. 40 tys. ton.