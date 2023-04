Pożar na Krymie. Wywiad Ukrainy: To kara boska za Humań. Spłonęło 40 tys. ton paliwa Rosjan

Zobacz wideo Cimoszewicz: Rosja nie jest w stanie zrobić już niczego gorszego

Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że w sobotniej eksplozji i pożarze w bazie paliwowej w Sewastopolu zniszczonych zostało ponad 10 zbiorników z produktami naftowymi o łącznej pojemności ok. 40 tysięcy ton. Rosyjska administracja Sewastopola, gdzie doszło do pożaru, poinformowała, że magazyn ropy naftowej został zaatakowany przez drony - podaje agencja Unian. Okupanci przyznali, że portowe miasto nad Morzem Czarnym "poniosło wielkie szkody".

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Jusow powiedział dla RBC-Ukraina, że w zbiornikach było paliwo na potrzeby rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. - W Sewastopolu rano był atak, który jest karą boską, przede wszystkim za zabicie cywilów w Humaniu, w tym dzieci. Ta kara będzie długotrwała. Zalecamy, by wszyscy mieszkańcy tymczasowo okupowanego Krymu nie zbliżali się w najbliższym czasie do obiektów wojskowych i obiektów, które zaopatrują armię agresora - przestrzegł Andrij Jusow. Dodał, że wywiad wojskowy w Kijowie ma "świadomość kradzieży produktów naftowych przez urzędników władz okupacyjnych i innych działań korupcyjnych w tym magazynie ropy naftowej i innych obiektach okupantów". - To oczywiście rozszerza możliwości ukraińskich sił bezpieczeństwa i obrony - dodał przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony.

W sobotę około czwartej nad ranem w okupowanym Sewastopolu doszło do eksplozji, a następnie do pożaru na dużą skalę w składzie ropy. Rosyjscy okupanci Krymu poinformowali, że zapaliły się zbiorniki paliwa i twierdzili, że płonący obszar obejmuje 1000 kilometrów kwadratowych. Przyczyną pożaru miał być ich zdaniem atak ukraińskich dronów. Pożar był tak silny, że przypisano mu najwyższy stopień złożoności - czwarty, a w jego gaszenie zaangażowano zasoby rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Obsadzony przez Moskwę na stanowisku gubernatora Krymu Michaił Razwożajew przekazał, że ogień został ugaszony po kilkugodzinnej akcji służb.

Przypomnijmy, że w piątek Rosjanie przeprowadzili największy od początku marca atak powietrzny na miasta Ukrainy. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 25, w tym pięcioro dzieci. Najwięcej osób zginęło w Humaniu, gdzie rakieta spadła na kilkupiętrowy blok mieszkalny, kiedy jego mieszkańcy spali.

