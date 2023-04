31-letnia Tiffany Acuna została zatrzymana przez policjantów z Florydy. Kobieta pracowała jako dyplomowana pielęgniarka w domu opieki. Wśród jej pacjentek znajdowała się 88-latka cierpiąca na chorobę Alzheimera. Acunę oskarżono o kradzież tożsamości seniorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Zrozumieć Alzheimera - zobacz fragment filmu z eksperymentu

USA. 88-latka z alzheimerem dostała wezwanie do zapłaty kredytu, którego nie wzięła

Policjanci rozpoczęli śledztwo w sprawie pielęgniarki w związku ze zgłoszeniem, które otrzymali od męża 88-latki. Mężczyzna powiedział śledczym, że na jego adres zamieszkania przyszło wezwanie do zapłaty siedmiu tysięcy dolarów za kartę kredytową żony. Mąż 88-latki przekonywał, że jego żona nie wnioskowała o wydanie karty.

Sprawa Kucharski - Lewandowski. Jest decyzja sądu. Menedżer zadowolony

Dochodzenie przeprowadzone przez śledczych wykazało, że w listopadzie 2022 roku Tiffany Acuna zapłaciła siedem tysięcy dolarów za serię zabiegów medycyny estetycznej. Funkcjonariusze zwrócili się do 31-latki z pytaniami w tej sprawie. Kobieta zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek ubiegała się o kartę kredytową, korzystając z danych swojej pacjentki. Stwierdziła również, że nigdy nie poddała się operacji plastycznej.

Pielęgniarka z USA wzięła kredyt na operacje plastyczne, podając dane pacjentki chorej na alzheimera?

Tiffany Acuna postanowiła skontaktować się z mężem 88-latki, aby ustalić warunki spłaty kredytu, który miała zaciągnąć pielęgniarka. To pozwoliło policjantom zaaresztować 31-latkę, gdy ta przyszła do domu swojej pacjentki. Podczas zatrzymania kobieta miała przy sobie 1,5 tys. dolarów oraz umowę kredytową z danymi 88-latki. Tiffany Acuna zmieniła swoją dotychczasową wersję zdarzeń i powiedziała funkcjonariuszom, że seniorka chora na alzheimera wyraziła zgodę, aby 31-latka wykorzystała jej dane do wzięcia kredytu na operacje plastyczne.

USA. Zginął, bo za głośno sprzątał liście. 79-latek zastrzelił sąsiada

Tiffany Acuna została oskarżona o kradzież i oszustwo dokonane przy użyciu cudzego dokumentu tożsamości. Pielęgniarkę umieszczono w areszcie, z którego Tiffany Acuna wyszła po wpłaceniu 10 tys. dolarów kaucji. Dotychczasowy pracodawca 31-latki zawiesił kobietę w pełnieniu obowiązków zawodowych.