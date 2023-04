Polskie władze przejmują budynek rosyjskiej szkoły. Jest reakcja MSZ Rosji. "Bezczelne posunięcie"

Doradca wysłannika ambasady Rosji w Polsce Andriej Ordasz przekazał w sobotę w rozmowie z agencją RIA Nowosti, że "polskie władze dały czas pracownikom szkoły przy Ambasadzie Rosji w Warszawie na opuszczenie budynku". Mają to zrobić do godziny 18. I rzeczywiście, rano przed budynkiem przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie pojawili się policjanci. To tam właśnie mieści się szkoła średnia, do której uczęszczają dzieci rosyjskich dyplomatów i wojskowych.

Sobotnie działania mają związek z postępowaniem egzekucyjnym przeprowadzanym przez stołeczny ratusz. Informację tę potwierdził w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. - Przejęcie komornicze odbywa się na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy złożony w pełnym porozumieniu z MSZ na podstawie wyroku sądowego przyznającego państwu polskiemu prawo własności tego budynku, od lat nielegalnie dzierżonego przez rosyjską ambasadę - wyjaśnił rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina w rozmowie z PAP cytowanej przez Rmf24.pl.

MSZ Rosji: Bezczelne posunięcie Warszawy nie pozostanie bez reakcji

"29 kwietnia polskie władze dokonały inwazji na szkołę przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie w celu jej zajęcia. Te kolejne wrogie działania władz polskich traktujemy jako rażące naruszenie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku i ingerencję w rosyjską własność dyplomatyczną w Polsce" - skomentowało w sobotę rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

"Tak bezczelne posunięcie Warszawy, wykraczające poza ramy cywilizowanej komunikacji międzypaństwowej, nie pozostanie bez naszej ostrej reakcji i konsekwencji dla władz polskich i interesów Polski w Rosji. Muszą to zrozumieć inicjatorzy takich kontrowersyjnych, nielegalnych i prowokacyjnych przedsięwzięć" - dodano. Ambasador Rosji Siergiej Andriejew zapowiedział w rozmowie z agencją RIA Nowosti, że szkoła będzie funkcjonować w innym lokalu, a uczniowie będą mieli możliwość ukończenia roku szkolnego.

Przejęcie budynku szkoły przy ul. Kieleckiej

Informacja dotycząca przejęcia budynku pojawiła się na stronie polskiego MSZ jeszcze na początku marca. Komunikat dotyczył "najszybszego przejęcia" szkoły przy ul. Kieleckiej, a także nieruchomości położonych przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. Obie nieruchomości, na mocy wyroków sądów, powinny być przekazane polskiemu Skarbowi Państwa. - Są już wszystkie wyroki sądowe, na podstawie których Warszawa może przejąć te budynki. Postaramy się to zrobić jak najszybciej - mówił miesiąc temu prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że MSZ wystąpiło do właściwych organów administracji publicznej rekomendując wszczęcie postępowań egzekucyjnych w sprawie dwóch nieruchomości niewykorzystywanych na cele dyplomatyczno-konsularne i znajdujących się w bezprawnym posiadaniu Federacji Rosyjskiej, tj. nieruchomości położonych przy ul. Sobieskiego 100 oraz przy ul. Kieleckiej 45 w Warszawie" - można przeczytać w marcowym komunikacie.

