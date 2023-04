Pięć ofiar strzelaniny w Teksasie. Sprawca uciekł z karabinkiem. Media: To przypominało egzekucję

Do strzelaniny doszło ok. godz. 23.30 czasu lokalnego (ok. godz. 6.30 czasu polskiego). Jak podaje portal Abcnews.go.com, służby zostały wezwane do jednego z domów w niewielkim mieście Cleveland w stanie Teksas, oddalonym o ok. 90 km od Houston.

Na miejscu znaleziono ciała czterech osób, w tym 8-letniego dziecka. Piąta ofiara zmarła po przewiezieniu do szpitala. Policja poszukuje mężczyzny, który miał dokonać zabójstwa. Podejrzany ma przy sobie karabinek AR-15 i może być pod wpływem narkotyków.

Strzelanina w Teksasie. Nie żyje pięć osób

W chwili zdarzenia w domu znajdowało się 10 osób. Jak informuje "Montgomery County Polce Reporter", strzały oddane przez sprawcę przypominały egzekucję. Policja nie ujawniła, w jakim wieku jest podejrzany i jakie były jego relacje z ofiarami strzelniany. Wiadomo, że zastrzelone osoby pochodziły z Hondurasu.

