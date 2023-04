"Projekt 141". Media: Chiny budują podejrzaną bazę wojskową. Daleko od siebie

Zobacz wideo Prof. Legucka: Chiny nie pozwolą umrzeć gospodarczo Rosji

Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli jeden z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, nadal umożliwia budowę na swoim terytorium bazy chińskiej armii - informuje "Washington Post". Dziennik powołuje się na źródła, które przekazały informacje zawarte w tajnym raporcie amerykańskiego wywiadu. Rok temu, po tym jak Waszyngton zgłosił zastrzeżenia do przedsięwzięcia Chin, doszło do wstrzymania realizacji projektu. "Business Insider" zauważa, że Chiny drażnią USA, tworząc więzi z ich sojusznikami w regionie.

REKLAMA

Media: Chiny budują podejrzaną bazę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

"Washington Post" dotarł do tajnego raportu amerykańskiego wywiadu, poświęconego wznowieniu budowy w porcie w pobliżu Abu Zabi chińskiej bazy logistycznej. Poziom zaniepokojenia amerykańskich urzędników działaniami Chin w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest różny. Niektórzy z nich uważają, że rozwój sytuacji jest możliwy do opanowania, inni natomiast dostrzegają w tym miejscu poważne zagrożenie, które uzasadnia wywieranie większej presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Ponadto brakuje jednoznacznej oceny, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły decyzję o sojuszu z Chinami, czy jednak planują trzymać się już wieloletniej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik chińskiej ambasady w Waszyngtonie Liu Pengyu komentując obawy USA dotyczące chińskich obiektów wojskowych za granicą, stwierdził, że są one nieuzasadnione. - Co do zasady Chiny prowadzą normalną współpracę w zakresie egzekwowania prawa i bezpieczeństwa z innymi krajami na zasadzie równości i wzajemnych korzyści - zapewnił Liu. Wskazał także, że Stany Zjednoczone same mają kilkaset zagranicznych baz wojskowych, co budzi niepokój wielu krajów na całym świecie, więc nie mają prawa krytykować w tym zakresie innych państw.

Pół miliona zł dla Kucharskiego? Działania prokuratury zaskoczyły jego obrońców

Baza w pobliżu Abu Zabi to część realizowanego przez Pekin w najbliższych latach programu budowy chińskich baz wojskowych i zaplecza dla ich funkcjonowania na całym świecie. Według amerykańskich źródeł obiekt w przyszłości ma być jednym z zapleczy logistycznych chińskiej armii. Chińskie plany o kryptonimie "Projekt 141" zakładają stworzenie do 2030 roku co najmniej 5 zagranicznych baz wojskowych chińskiej armii i 10 baz logistycznych. Jedną z nich miał stać się obiekt budowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tamtejsze władze na razie nie komentują zarzutów o wspieranie budowy chińskiej bazy na swoim terenie. Pekin przekonuje zaś, że projekt nie jest związany z działalnością chińskiej armii.