Ukraina zapowiada użycie "żelaznej pięści". Przygotowania do kontrofensywy na finiszu

Minister obrony Ukrainy Ołeskij Reznikow zapewnił w piątek, że Ukraina kończy przygotowania do kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim i jest w dużej mierze gotowa na jej przeprowadzenie - cytuje jego słowa Reuters. - Jak tylko pojawi się wola Boża, pogoda i decyzja dowódców, zrobimy to - zapewnił Reznikow. - Przygotowania są na ukończeniu, oprócz broni i sprzętu, nasze wojsko musi jeszcze je opanować. Dostaliśmy bardzo nowoczesne systemy, szczególnie jeśli chodzi o "żelazną pięść". Oprócz koalicji czołgów, w skład której wchodzą przede wszystkim Leopard 2 i Challenger, pojawi się też Leopard 1 - wskazał. Jak zauważa agencja Unian, wojna zbliża się do kluczowego punktu po wielomiesięcznej rosyjskiej ofensywie zimowej, która zyskała niewiele pomimo najkrwawszych walk.

Wojna w Ukrainie. Wzrasta liczba ofiar ostrzału rakietowego w Humaniu

Liczba ofiar nocnego ostrzału Humania w obwodzie czerkaskim wzrosła do 20 osób. Wśród zabitych są dzieci. W piątek nad ranem Rosjanie wystrzelili 23 rakiety z bombowców w rejonie Morza Kaspijskiego. Zdecydowaną większość z nich strąciła ukraińska obrona powietrzna, jednak dwie rakiety Ch-101 spadły na wielopiętrowe bloki mieszkalne. Wśród 20 wydobytych spod gruzów ofiar śmiertelnych jest co najmniej dwoje dzieci. Według szacunków ukraińskich Sił Powietrznych, Rosjanie od jesieni, czyli od początku zmasowanych ataków rakietowych wystrzelili na Ukrainę około 850 rakiet i ponad 800 dronów. Zdecydowana większość z nich została strącona.