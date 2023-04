Turecki samolot ewakuacyjny ostrzelany w Sudanie. Sudańska armia oskarża bojówki

W czwartek przedłużono zawieszenie broni o 72 godziny. Ma to pozwolić na ewakuację ludności cywilnej. Mimo tego w Sudanie wciąż trwają walki. Rano sudańska armia poinformowała, że Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) ostrzelały turecki samolot ewakuacyjny, który lądował w bazie lotniczej Wadi Seidna, niedaleko stolicy kraju. Wojsko przekazało również, że wskutek ataku jeden z członków załogi został ranny. Uszkodzony miały zostać również zapasy paliwa. Sudańska armia podkreśliła, że mimo wszystko samolot bezpiecznie wylądował i rozpoczęto jego naprawę.

Siły paramilitarne zaprzeczają. "Atak na turecki samolot byłby nierozsądny"

Doniesienia te potwierdziło Ministerstwo Obrony Turcji. Jak zaznaczyło, samolot ewakuacyjny C-130 został ostrzelany z broni lekkiej, jednak maszyna bezpiecznie wylądowała. Turecki resort podkreślił jednak, że wśród załogi nie ma poszkodowanych - tym samym zdementował informację podaną przez sudańską armię o jednej rannej osobie. Ankara nie wskazała też, kto strzelała do samolotu.

Siły Szybkiego Wsparcia zaprzeczyły informacjom podanym przez sudańską armię, jakoby to one ostrzelały turecki samolot. Jak podkreśliły, "rozpowszechnia [ona - red.] kłamstwa". "Odrzucamy te twierdzenia i kategorycznie oświadczamy, że nie są one oparte na żadnych dowodach. Nasze siły pozostają ściśle zaangażowane w humanitarny rozejm, na który zgodziliśmy się od północy, i nie jest prawdą, że celowaliśmy w jakikolwiek samolot na niebie nad Wadi Seidna" - czytamy w komunikacie. "Odpowiedzialność spoczywa na puczystach [armii Sudanu - red.], którzy próbują obwiniać siły RSF o sabotowanie naszych stosunków z bratnimi i przyjaznymi krajami. Odegraliśmy aktywną rolę w zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji misji tureckiej ze wszystkich miast w ciągu ostatnich dni i atak na turecki samolot ewakuacyjny byłby nierozsądny" - stwierdziły Siły Szybkiego Wsparcia i oznajmiły, że to sudańskie wojsko nie przestrzega zawieszenia broni. Wezwały "do natychmiastowego zaprzestania przemocy wobec narodu". "Wzywamy społeczność międzynarodową do pociągnięcia spiskowców puczu do odpowiedzialności za ich czyny i wspierania nas w dążeniu do pokojowej i demokratycznej przyszłości Sudanu" - dodały.

Co się dzieje w Sudanie?

Starcia w Sudanie pomiędzy armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęły się 15 kwietnia. Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na którego czele stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia - jego zastępcy, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się, co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne. Bojówka powstała jeszcze za czasów prezydenta Omara al-Baszira. Nie jest wykluczone, że organizacja jest teraz współfinansowana przez Rosję. W konflikcie i walkach toczonych w Sudanie od prawie dwóch tygodni zginęło około pół tysiąca osób, a niemal cztery tysiące zostało rannych.

