Alarm w Ukrainie. Tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału. Wzrosła liczba ofiar

W piątek nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały miasta w centralnej i południowej części Ukrainy, a także Kijów. Jak przekazują służby, liczba ofiar śmiertelnych piątkowych rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę wzrosła do 13. "Łącznie zginęło 11 osób (w tym dwoje dzieci), 18 osób zostało rannych (w tym 12 jest hospitalizowanych), a 17 osób uratowanych (w tym troje dzieci)" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.

W Dnieprze w południowo-wschodniej części kraju zginęła 31-letnia kobieta i jej trzyletnie dziecko. Trzy osoby są ranne. W miejscowości Ukrajinka w obwodzie kijowskim zostały ranne dwie osoby, wśród nich 13-letnie dziecko. Ułamek rakiety uderzył tam również w budynek mieszkalny. Ogień został ugaszony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoich mediach społecznosciowych odniósł się do rosyjskiego ataku. "Rosyjski terror musi spotkać się ze sprawiedliwą odpowiedzią Ukrainy i świata. "I tak się stanie. Każdy taki atak, każdy akt zła przeciwko naszemu krajowi i naszemu narodowi popycha to terrorystyczne państwo bliżej porażki i kary. Nie zapomnimy żadnej zbrodni i nie pozwolimy najeźdźcy uniknąć odpowiedzialności" - napisał na Instagramie Zełenski. "Zło można powstrzymać bronią - robią to nasi obrońcy. I można je powstrzymać sankcjami - globalne sankcje muszą być wzmocnione" - głosi wpis opublikowany na Twitterze.

W piątek we wszystkich regionach Ukrainy o godzinie 4:20 czasu lokalnego w piątek 28 kwietnia ogłoszono alarm lotniczy. "Obrona przeciwlotnicza Ukrainy zniszczyła 21 spośród 23 rakiet manewrujących, odpalonych przez wojska rosyjskie z bombowców strategicznych we wczesnych godzinach porannych w piątek" - przekazał naczelny dowódca ZSU generał Wałerij Załużny. Ukraińska obrona powietrzna przechwyciła też kilkanaście pocisków nad Kijowem. Zestrzelono również dwa drony. Stołeczna administracja wojskowa poinformowała, że w wyniku ataku nie zginął żaden cywil, nie została też zniszczona infrastruktura. Odłamki zestrzelonych pocisków uszkodziły lokalną linię energetyczną w jednej z dzielnic oraz drogę na jednej z ulic. Jak przekazał Serhij Popko, szef kijowskiej administracji wojskowej to pierwszy rosyjski atak na Kijów od 9 marca. Eksplozje były słyszane również w Krzemieńczuku i Połtawie w centralnej części kraju oraz w Mikołajowie na południu.

