W artykule opublikowanym 24 kwietnia na portalu Sky News Dominic Waghorn nazwał Siergieja Ławrowa, będącego szefem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych "mistrzem Jedi mrocznej sztuki dyplomacji". Tym samym dziennikarz nawiązał do kultowej serii filmów "Gwiezdne Wojny" analizując jednocześnie działania Ławrowa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, który na początku kwietnia przejął rolę przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Szrot: Absurdem samym w sobie jest członkostwo Rosji w OBWE

Ławrow jako "Mistrz Jedi"? Zacharowa: Freudowska pomyłka

"Dzisiaj mistrz mrocznych sztuk rosyjskiej dyplomacji Jedi zwraca się do Rady Bezpieczeństwa ONZ jako jej przewodniczący, a Rosja sprawuje prezydencję przez miesiąc. Ukraina potępiła to wszystko jako 'kiepski żart primaaprilisowy' - napisał w kontekście wątpliwej moralnie dyplomacji Siergieja Ławrowa dziennikarz Dominic Waghorn.

Na tekst dziennikarza zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. "Brytyjskie media Sky News nazwały ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa 'mistrzem Jedi mrocznych sztuk dyplomacji'. Najwyraźniej jest to freudowska pomyłka na tle całkowitej ignorancji zachodnich propagandystów" - stwierdziła Zacharowa udostępniając w mediach społecznościowych ministerstwa zdjęcie przedstawiające Ławrowa w stroju rycerza Jedi.

"W Gwiezdnych Wojnach Jedi reprezentują Jasną Stronę" - podkreśliła propgandystka, dodając co twórcy sagi napisali o rycerzach Jedi: "Są strażnikami pokoju i sprawiedliwości, Zakonem Jedi. Stoją po jasnej stronie Mocy. Chronią Republikę Galaktyczną. Wiedzą, jak używać Mocy, nadprzyrodzonej mocy. Ich bronią są miecze świetlne". Zdaniem Marii Zacharowej "to wszystko prawda, z wyjątkiem tego, że Ławrow... nie wyciągnął jeszcze swojego miecza świetlnego".

Polska medalistka olimpijska podejrzana o oszustwo. Zofia K. usłyszała zarzuty

Dziennikarz Sky News o dyplomacji Siergieja Ławrowa

1 kwietnia 2023 roku Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co wśród wielu wywołało oburzenie, w związku z trwającą inwazją na Ukrainę. Przejęcie przewodnictwa skomentował m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który uznał to wydarzenie za "najgorszy żart primaaprilisowy na świecie". Według artykułu Dominica Waghorna Ławrow dzięki przewodnictwu w ONZ może przeforsowywać swoje argumenty przemawiające za wojną, a tym samym zdobywać poparcie innych narodów w kwestii konfliktu. "Jeśli dyplomacja jest 'patriotyczną sztuką kłamania dla własnego kraju', to niewielu robi to lepiej niż Siergiej Ławrow" - podkreślił w tekście dziennikarz Sky News. Przypomniał także obietnice ministra spraw zagranicznych Rosji o tym, że Federacja nigdy nie dokona inwazji. Kiedy jednak już do niej doszło, masowo przekonywał ludzi, że wcale tak nie jest. Waghorn przywołał również sytuację sprzed miesiąca kiedy na konferencji w Delhi Ławrow poinformował, że to Ukraina rozpętała wojnę a Rosja tylko się broni. Uczestnicy spotkania w Indiach jednogłośnie wyśmiali dyplomatę.